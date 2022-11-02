Встреча Байдена и Си Цзиньпина на саммите G20: какие ожидания – может ли она повлиять на войну в Украине

Белый дом заявил, что официальные лица США и Китая работают над организацией личной встречи между президентом Джо Байденом и председателем Китая Си Цзиньпином на саммите G20 на Бали в середине ноября. Какие ожидания от этой встречи? Смогут ли США и КНР найти точки соприкосновения? Есть ли вероятность, что саммит G20 поможет завершить российско-украинскую войну? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Байден и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Стратегически для США остается главная цель – не допустить сближение Пекина и Москвы

Политолог-американист Владислав Фарапонов отмечает, что члены администрации Байдена четко дали понять – на саммите не будет встречи с Путиным, даже если тот туда отправится. И вот встреча с Си Цзиньпином вполне вероятна.

"Что касается встречи с китайским лидером, то стратегически для США остается главная цель – не допустить сближение Пекина и Москвы. И наверняка будет обсуждаться более глобальные геополитические проблемы, чем просто развитие двухсторонних отношений. Для последнего хватило бы и телефонного разговора", – поясняет эксперт.

По мнению Владислава Фарапонова, вряд ли стоит ожидать какого-то прорыва в американо-китайских отношениях. Но США важно понять, как противостоять желанию КНР доминировать в регионе и не только, что можно предложить взамен.

Пекин не в восторге от того, что Россия продолжает войну, но не может и не хочет использовать какие-то рычаги для давления на Москву

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, уверен, что контакты на высшем уровне между КНР и США будут продолжаться.

"То, что они позиционируют друг друга в качестве оппонента, вызова друг для друга, не отменяет необходимости контактов. Вашингтон и Пекин сохраняют заинтересованность в таких контактах, особенно в том, чтобы не произошло эскалации отношений между ними в военной сфере. К тому же, между странами сохраняются масштабные торговые связи, которые важны для них обеих", – рассказывает Владимир Дубовик.

Что касается войны России против Украины, то вряд ли эта встреча или в целом встреча на саммите G20 сможет на нее повлиять, считает эксперт.

"Похоже, что Москва собирается использовать все возможности, чтобы сыграть вдолгую и не проиграть эту войну вчистую. Способность других международных акторов повлиять есть, но она ограничена. Пекин не в восторге от того, что Россия продолжает войну, но не может и не хочет использовать какие-то рычаги для давления на Москву", – констатирует Владимир Дубовик.

На встрече в Бали между США и КНР скорее будут наводить мосты, нежели будут сжигать их

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко рассуждает так:

"Важно отследить ситуацию, начиная с вызвавшего немалый переполох августовского визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси (которая, без сомнения, является одним из ближайших соратников президента Байдена и опытнейшим политиком) до сегодняшних дней. Так вот, визит в Тайвань был неким сигналом, что авторитарные режимы должны пасть. И что если позволить РФ, напавшей на Украину, победить, то Китай нападет на Тайвань. И так далее. Мне кажется, до КНР этот сигнал дошел".

Екатерина Одарченко отмечает, что Китай, который не хочет попадать под санкции, тем более, что основные рынки для него – это США, Европа, Канада, пытается балансировать. И точно не ищет конфронтации с Западом, хоть в риторике это периодически прослеживается.

"Я не исключаю, что встреча Байдена и Си Цзиньпина на Бали произойдет. И на ней со стороны Вашингтона будет подчеркнута возможность введения санкций в случае поддержки Пекином – Москвы. Мы же видим, как хаотично Путин ищет партнеров, которые поддержали бы его в войне против Украины. Или хотя бы помогли обходить санкции. Среди крупных государств он заигрывает с Китаем, Индией, Турцией. С теми, кто имеет финансовый потенциал и определенный геополитический вес. Но именно поэтому они дают вовлечь себя в кремлевскую авантюры, как позволил тот же Иран, – поясняет эксперт. – Считаю, что КНР, которая претендует на то, чтобы наряду с США быть частью двухполярного мира, не станет поддерживать Россию, теряя рынки Запада. Это было бы экономическим самоубийством. И на это, как мне кажется, США укажут Китаю. К тому же, для Пекина важна Центральная Азия. Там есть ряд стран, которые имеют для него стратегическое значение. Те же Казахстан, Узбекистан. А они четко высказали свое недовольство войной России против Украины. И дали понять, что нуждаются в китайской защите от гипотетической российской агрессии уже против них. Исходя из всего этого, на встрече в Бали между США и КНР скорее будут наводить мосты, нежели сжигать. И для Украины это хорошо, потому что совместными американо-китайскими усилиями можно быстрее заставить РФ убраться с нашей страны".

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