Что изменится для мира, Украины и РФ по итогам саммита «Большой семерки»: какие ожидания

В Германии, в баварском замке Эльмау, 26-28 июня пройдет саммит "Большой семерки" (G7). Какие ожидания от встречи лидеров США, Германии, Великобритании, Италии, Франции, Канады и Японии? Есть ли вероятность принятия более радикальных мер по противодействию российской агрессии, от которой страдает не только Украина, но и весь мир? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Саммит G7. Фото: из открытых источников

У Украины есть уникальная возможность воспользоваться сложившейся ситуацией для получения нового "Плана Маршалла"

Доктор политических наук, профессор Валентин Якушик акцентирует, что очередная встреча в верхах "Большой семерки" (G7), на этот раз в Германии, в баварском замке Эльмау, 26-28 июня 2022 года, – это событие не только "имиджевого" характера, где каждый участник стремится показать свою важную роль в современном мире. Это также обсуждение и декларирование определённого геополитического содержания программ конкретной деятельности.

Валентин Якушик обращает внимание лишь на три составляющих таких явных программ.

Первое – общий контекст данной встречи.

"Это дальнейшая самоорганизация и консолидация Глобального Запада в его противостоянии со своими двумя основными оппонентами: одним (евразийским) – геополитическим, вторым (азиатским) – прежде всего геоэкономическим", – поясняет эксперт.

Второе – нескрываемая стратегия нового геополитического возвышения Германии, на данном витке истории демократической и плюралистической.

"У ФРГ появляется исторический шанс на восстановление в максимальном объёме своей геополитической субъектности", – отмечает Валентин Якушик.

Третье – появление теоретических возможностей для разработки и реализации новой модели развития Украины.

"Территория нашей страны в настоящее время является одним из ключевых полей геополитической битвы, и поэтому есть уникальная возможность воспользоваться этим для получения нового "Плана Маршалла". Подобно тому как после Второй мировой войны западные союзники отказались от превращения Германии и Японии в преимущественно аграрные страны с минимальным развитием индустрии и, наоборот, всячески содействовали их комплексной модернизации, включая динамичное развитие их экономики и современной системы образования", – резюмирует эксперт.

Основные акценты саммита будут – на военных действиях и их последствиях, которые, так или иначе, ощущает все страны

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно рассуждает так:

"Очевидно (и об этом уже говорилось), что саммит пройдет под знаком глобальных последствий войны, которую Россия развязала против Украины. Подобной не было в мировой истории после 1945-го. На саммите будут решать, как остановить войну, последствия которой ударили и еще ударят по всем. Это и энергетические проблемы (нефть, газ – рост цен на них и дефицит), и продовольственный кризис".

По мнению аналитика, не исключено, что мировые лидеры будут обсуждать вариант нового "плана Маршалла" — для Украины. Выстраивая комплексный подход: какая должна быть помощь, что должна включать.

"Также будут обсуждать санкции против страны-агрессора, – продолжает Олеся Яхно. – Как сделать их более эффективными. Ведь те, которые введены, в том числе частичное нефтяное эмбарго, сработают не в краткосрочной, а в среднесрочной перспективе. И РФ пользуется этим, увеличивая поставки нефти в Китай и Индию. То есть, нужно искать более мощные рычаги влияния, которые сделают России больно здесь и сейчас".

Кроме того, отмечает эксперт, будут решать моменты с регулированием цен на нефть. Уже прозвучало предложение от США установить определенный "потолок", выше которого задирать цену нельзя.

"Поднимут и газовую тему. Россия, ссылаясь на всякого рода технические проблемы, продолжает сокращать поставки газа в Европу даже в рамках имеющихся обязательств. Так что тема поиска альтернативных источников поставки газа (замещение российского), как и вообще альтернативных источников энергии (временное возвращение к тому же углю), также будет обсуждаться", – уверена Олеся Яхно.

На повестке дня – и продовольственный кризис. Эксперт акцентирует, что РФ, блокируя экспорт украинского зерна, сознательно создает проблему голода для ряда стран. И будут обсуждаться варианты с разблокированием экспорта (обсуждается предложение Турции, которое будет обсуждаться с участием России, Украины и представителей ООН), есть несколько отличные предложения от официального Киева.

"Поскольку саммит будет проходить в Германии (баварские Альпы), возможно, канцлер Олаф Шольц в контексте обвинений в малой помощи Украине – попытается послать ряд позитивных для нас политических сигналов в этом ракурсе, – предполагает аналитик. – Резюмируя: основные акценты саммита будут – на военных действиях (поиск скорейшего их прекращения) и их последствиях, которые, так или иначе, ощущает все страны".

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