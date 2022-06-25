Второй фронт: находится ли Беларусь в шаге от открытой войны с Украиной – чего ждать от Лукашенко

Согласно данным Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия попытается втянуть Республику Беларусь (РБ) в военный конфликт с Украиной с помощью ряда провокаций по инфраструктурным объектам и гражданскому населению. Также появились сообщения, что в РБ загружают боеприпасы в 100 крытых вагонов под перевозку взрывных материалов для Минобороны РФ. Какова вероятность, что РФ удастся втянуть Беларусь в открытую войну против Украины? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Белорусские военные. Фото: из открытых источников

Что касается открытия второго фронта против России, то в ближайшее время таких перспектив не просматривается

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко поясняет:

"В соответствии с определением агрессии от Генассамблеи ООН, Беларусь по отношению к Украине с 24 февраля 2022 года является таким же агрессором, как и РФ. Потому что РБ предоставила свою территорию для запуска ракет, снабжения российских войск, аэродромы – для самолетов".

Если же белорусские войска будут напрямую задействованы в атаке на нашу страну – это не будет вторым фронтом, считает эксперт. Белорусскими военными сейчас управляют россияне, отмечает он. Так что это будет всё тот же российский фронт против Украины.

"Что касается открытия второго фронта против России, то в ближайшее время таких перспектив не просматривается, – отмечает Павел Жовниренко. – Но открыть такой фронт в любой момент может сама РФ, совершив нападение на ту же Литву – и тем самым спровоцировав прямой конфликт с НАТО " .

Лукашенко будет делать всё, чтобы не втягиваться напрямую в российско-украинскую войну

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса не думает, что Беларусь втянется в открытую войну против Украины.

"Ключевой момент, самый критический, был в марте. Именно тогда Россия пыталась подтянуть и белорусские силы к конфликту. Не удалось. А сейчас, когда война затягивается (по некоторым оценкам – до конца года), у Беларуси появилось еще больше пространства для маневра", – поясняет Илия Куса.

По его мнению, непризнанный мировым сообществом президент РБ Лукашенко будет делать всё, чтобы не втягиваться напрямую в российско-украинскую войну. Прежде всего, потому что против этого выступают белорусское общество и элиты.

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