Второй фронт: находится ли Беларусь в шаге от открытой войны с Украиной – чего ждать от Лукашенко

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Кравцев Сергей
Согласно данным Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия попытается втянуть Республику Беларусь (РБ) в военный конфликт с Украиной с помощью ряда провокаций по инфраструктурным объектам и гражданскому населению. Также появились сообщения, что в РБ загружают боеприпасы в 100 крытых вагонов под перевозку взрывных материалов для Минобороны РФ. Какова вероятность, что РФ удастся втянуть Беларусь в открытую войну против Украины? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Белорусские военные. Фото: из открытых источников
Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко поясняет:
Если же белорусские войска будут напрямую задействованы в атаке на нашу страну – это не будет вторым фронтом, считает эксперт. Белорусскими военными сейчас управляют россияне, отмечает он. Так что это будет всё тот же российский фронт против Украины.
Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса не думает, что Беларусь втянется в открытую войну против Украины.
По его мнению, непризнанный мировым сообществом президент РБ Лукашенко будет делать всё, чтобы не втягиваться напрямую в российско-украинскую войну. Прежде всего, потому что против этого выступают белорусское общество и элиты.
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