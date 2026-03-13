Что не так с войной Трампа против Ирана: почему G7 давит на США

Президент США Дональд Трамп заверил союзников, что Иран находится на грани капитуляции после масштабной военной операции, однако уже на следующий день Тегеран продемонстрировал противоположные намерения. Новый верховный лидер пообещал продолжать борьбу и открывать новые фронты противостояния. Об этом сообщает Axios со ссылкой на трех чиновников из стран G7, информированных о содержании закрытого разговора лидеров.

G7. Фото: из открытых источников

Во время виртуальной встречи Трамп рассказал союзникам о результатах операции "Эпическая ярость" и заявил, что Тегеран якобы "вот-вот сдастся".

По словам президента США, иранская система власти фактически парализована. Он заявил, что в столице не осталось ни одного чиновника, способного принять решение о капитуляции.

"Никто не знает, кто сейчас лидер, поэтому никто не может объявить о сдаче", — сказал Трамп.

Новым верховным лидером Ирана он назвал Моджтаба Хаменеи, однако в то же время пренебрежительно охарактеризовал его как "легковажника", подчеркнув, что такая фигура будет неприемлема для Вашингтона.

В ходе разговора лидеры стран G7 призвали американского президента как можно быстрее завершить войну, в том числе из-за рисков для мировой торговли в Ормузском проливе – одного из ключевых морских маршрутов для транспортировки нефти. Трамп заверил союзников, что ситуация в регионе якобы стабилизируется и коммерческое судоходство должно возобновиться.

Впрочем, в ту же ночь у побережья Ирака загорелись по меньшей мере два нефтяных танкера, что лишь усилило опасения по поводу эскалации конфликта.

Источники Axios отмечают, что позиция Трампа по поводу целей и сроков завершения войны осталась нечеткой. Часть участников разговора считала, что он стремится к быстрому завершению конфликта, в то время как другие пришли к противоположному выводу.

Сам президент США подчеркнул, что для него ключевым является вопрос времени. По его словам, необходимо "завершить работу", чтобы избежать нового масштабного противостояния с Ираном в ближайшие пять лет. Конкретных сроков окончания войны он не назвал.

