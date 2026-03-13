Що не так з війною Трампа проти Ірану: чому G7 тисне на США

Президент США Дональд Трамп запевнив союзників, що Іран перебуває на межі капітуляції після масштабної військової операції, однак уже наступного дня Тегеран продемонстрував протилежні наміри. Новий верховний лідер країни пообіцяв продовжувати боротьбу та відкривати нові фронти протистояння. Про це повідомляє Axios з посиланням на трьох чиновників із країн G7, які були поінформовані про зміст закритої розмови лідерів.

G7. Фото: з відкритих джерел

Під час віртуальної зустрічі Трамп розповів союзникам про результати операції "Епічна лють" і заявив, що Тегеран нібито "ось-ось здасться".

За словами президента США, іранська система влади фактично паралізована. Він заявив, що в столиці не залишилося жодного чиновника, здатного ухвалити рішення про капітуляцію.

"Ніхто не знає, хто зараз лідер, тому ніхто не може оголосити про здачу", — сказав Трамп.

Новим верховним лідером Ірану він назвав Моджтаба Хаменеї, однак водночас зневажливо охарактеризував його як "легковаговика", наголосивши, що така фігура буде неприйнятною для Вашингтона.

Під час розмови лідери країн G7 закликали американського президента якнайшвидше завершити війну, зокрема через ризики для світової торгівлі в Ормузькій протоці – одному з ключових морських маршрутів для транспортування нафти. Трамп запевнив союзників, що ситуація в регіоні нібито стабілізується і комерційне судноплавство має відновитися.

Втім, тієї ж ночі біля узбережжя Іраку загорілися щонайменше два нафтові танкери, що лише посилило побоювання щодо ескалації конфлікту.

Джерела Axios зазначають, що позиція Трампа щодо цілей і строків завершення війни залишилася нечіткою. Частина учасників розмови вважала, що він прагне швидкого завершення конфлікту, тоді як інші дійшли протилежного висновку.

Сам президент США підкреслив, що для нього ключовим є питання часу. За його словами, необхідно "завершити роботу", щоб уникнути нового масштабного протистояння з Іраном у найближчі п’ять років. Конкретних термінів завершення війни він не назвав.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Каллас розкрила карти: яку підлість США хочуть влаштувати Європі.



