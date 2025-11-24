Действительно ли все ждут возвращения России в G8: что заявил Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил резко против возвращения России в "Большую восьмерку", как это предусмотрено в "мирном плане" США для Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "DW".

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Фридрих Мерц на пресс-конференции после завершения саммита G20 в Йоханнесбурге заявил, что он категорически исключает возвращение России в G8.

"В настоящее время я не вижу, чтобы среди шести нынешних членов G7, которые не являются Америкой, была какая-то готовность снова принять Россию в эту группу", — заявил Мерц.

Немецкий канцлер отметил, что возвращение к формату G8 может быть согласовано только на основе консенсуса.

Авторы публикации обращают внимание, что накануне такую же точку зрения высказал президент Франции Эммануэль Макрон. Он также заявил, что предпосылок для повторного принятия России в "Большую восьмерку" нет.

Россию исключили из G8 в июне 2014 года в ответ на оккупацию Крыма. В то время саммит "Большой восьмерки" должен был состояться в Сочи, но руководители других семи государств отказались приезжать на встречу.

Сейчас G7 состоит из США, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Канады и Японии. Группа считается клубом государств с самыми развитыми экономиками.

