Чи справді всі чекають на повернення Росії в G8: що заявив Мерц
Чи справді всі чекають на повернення Росії в G8: що заявив Мерц

Фрідріх Мерц підтвердив, що Німеччина проти повернення Росії до G8

24 листопада 2025, 07:11
Автор:
Кравцев Сергей

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив різко проти повернення Росії до "Великої вісімки", як це передбачено у "мирному плані" США для України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "DW".

Чи справді всі чекають на повернення Росії в G8: що заявив Мерц

Фрідріх Мерц. Фото: з відкритих джерел

Фрідріх Мерц на прес-конференції після завершення саміту G20 у Йоганнесбурзі заявив, що він категорично виключає повернення Росії до G8.

"Нині я не бачу, щоб серед шести нинішніх членів G7, які не є Америкою, була якась готовність знову прийняти Росію до цієї групи", — заявив Мерц.

Німецький канцлер зазначив, що повернення до формату G8 може бути узгодженим лише на основі консенсусу.

Автори публікації звертають увагу, що напередодні таку ж думку висловив президент Франції Еммануель Макрон. Він також заявив, що передумов для повторного прийняття Росії до "Великої вісімки" немає.

Росію виключили з G8 у червні 2014 року у відповідь на окупацію Криму. На той час саміт "Великої вісімки" мав відбутися в Сочі, але керівники інших семи держав відмовилися приїжджати на зустріч.

Зараз G7 складається із США, Німеччини, Франції, Великобританії, Італії, Канади та Японії. Група вважається клубом держав із найрозвиненішими економіками.

Читайте також на порталі "Коментарі" — на зустрічі представників США та України у Женеві сторони підготували оновлений та доопрацьований рамковий документ про світ. Також домовилися, що майбутня угода має повністю поважати суверенітет України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Офісу президента.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Конгресі вирішили сказати своє слово: що заявили про угоду про мир в Україні.




Джерело: https://www.dw.com/uk/merc-vidkinuv-ideu-ssa-povernuti-rosiu-do-g8/a-74855425
