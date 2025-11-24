Чи справді всі чекають на повернення Росії в G8: що заявив Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив різко проти повернення Росії до "Великої вісімки", як це передбачено у "мирному плані" США для України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "DW".

Фрідріх Мерц. Фото: з відкритих джерел

Фрідріх Мерц на прес-конференції після завершення саміту G20 у Йоганнесбурзі заявив, що він категорично виключає повернення Росії до G8.

"Нині я не бачу, щоб серед шести нинішніх членів G7, які не є Америкою, була якась готовність знову прийняти Росію до цієї групи", — заявив Мерц.

Німецький канцлер зазначив, що повернення до формату G8 може бути узгодженим лише на основі консенсусу.

Автори публікації звертають увагу, що напередодні таку ж думку висловив президент Франції Еммануель Макрон. Він також заявив, що передумов для повторного прийняття Росії до "Великої вісімки" немає.

Росію виключили з G8 у червні 2014 року у відповідь на окупацію Криму. На той час саміт "Великої вісімки" мав відбутися в Сочі, але керівники інших семи держав відмовилися приїжджати на зустріч.

Зараз G7 складається із США, Німеччини, Франції, Великобританії, Італії, Канади та Японії. Група вважається клубом держав із найрозвиненішими економіками.

