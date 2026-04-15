ЕС давит на G7, ради спасения бюджета Украины: какое требование выставляет

Европейский Союз усиливает давление на ключевых западных партнеров, требуя досрочно выделить Украине до 45 млрд евро, чтобы предотвратить финансовый кризис уже в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники в Брюсселе.

Инициатором срочных переговоров выступает еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Во время визита в США он намерен убедить представителей G7, в частности Японии, Великобритании и США, ускорить выделение средств по программе Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

Речь идет о кредите, согласованном странами G7 еще в 2024 году и обеспеченном за счет доходов от замороженных активов российского центробанка, хранящихся в системе Euroclear. Евросоюз уже перечислил свою часть – 18,1 млрд евро, однако около 7 млрд евро со стороны других партнеров до сих пор не поступили.

На этой неделе Домбровскис планирует провести переговоры с министром финансов США Скотт Бессент, а также с главой Минфина Украины Сергей Марченко.

Ситуацию осложняет политическая турбулентность внутри ЕС. Уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан ранее блокировал масштабный пакет помощи Киеву на 90 млрд евро. Его вероятный преемник Петер Мадьяр уже пообещал снять вето, однако бюрократические процедуры могут затянуть процесс до мая.

Тем временем в Брюсселе предупреждают: уже к середине июля Украина рискует столкнуться с дефицитом средств для финансирования бюджета. По оценкам Еврокомиссии, общие потребности страны на 2026–2027 годы достигают 135 млрд евро, из которых пока гарантировано лишь около 15 млрд.

На этом фоне ускорение выплат становится критически важным, иначе финансовая устойчивость Украины может оказаться под угрозой в самый напряженный момент войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — после Орбана появился новый игрок с правом вето: получит ли Киев обещанные 90 млрд от ЕС.



