Головна Новини Світ G7 ЄС тисне на G7 заради порятунку бюджету України: яку вимогу виставляє
ЄС тисне на G7 заради порятунку бюджету України: яку вимогу виставляє

Брюссель вимагає прискорити виплати, доки Київ не зіткнувся з касовим розривом уже влітку

15 квітня 2026, 16:21
Кравцев Сергей

Європейський Союз посилює тиск на ключових західних партнерів, вимагаючи достроково виділити Україні до 45 млрд євро, щоб запобігти фінансовій кризі вже найближчими місяцями. Про це повідомляє Euractiv із посиланням на джерела у Брюсселі.

ЄС тисне на G7 заради порятунку бюджету України: яку вимогу виставляє

Євро. Фото: з відкритих джерел

Ініціатором термінових переговорів виступає єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс. Під час візиту до США він має намір переконати представників G7, зокрема, Японії, Великобританії та США, прискорити виділення коштів за програмою Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

Йдеться про кредит, узгоджений країнами G7 ще у 2024 році та забезпечений за рахунок доходів від заморожених активів російського центробанку, що зберігаються в системі Euroclear. Євросоюз уже перерахував свою частину – 18,1 млрд євро, проте близько 7 млрд євро з боку інших партнерів досі не надійшли.

На цьому тижні Домбровскіс планує провести переговори з міністром фінансів США Скотт Бессент, а також із головою Мінфіну України Сергій Марченко.

Ситуацію ускладнює політична турбулентність усередині ЄС. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше блокував масштабний пакет допомоги Києву на 90 млрд євро. Його ймовірний наступник Петер Мадьяр уже пообіцяв зняти вето, проте бюрократичні процедури можуть затягти процес до травня.

Тим часом у Брюсселі попереджають: уже до середини липня Україна ризикує зіткнутися із дефіцитом коштів для фінансування бюджету. За оцінками Єврокомісії, загальні потреби країни на 2026–2027 роки сягають 135 млрд євро, з яких поки що гарантовано лише близько 15 млрд. євро.

На цьому тлі прискорення виплат стає критично важливим, інакше фінансова стійкість України може опинитися під загрозою у найнапруженіший момент війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" – після Орбана з'явився новий гравець із правом вето: чи отримає Київ обіцяні 90 млрд від ЄС.




