G7 готовит жесткое предупреждение: в какой сфере обнаружили связь Китая и России

Лидеры стран Большой семерки (G7) встретятся на саммите 13-15 июня в Италии, который организовала Джорджи Мелони. Ожидается, что на нем они сосредоточат внимание на росте отношений Китая и России и отправят критическое предупреждение китайским банкам.



Лидеры стран G7. Фото из открытых источников

Как сообщает информационное агентство Reuters, лидеры G7 планируют обсудить угрозы усиления китайско-российской торговли, которую Кремль использует для войны в Украине. Разговоры на саммите Большой семерки в Италии приведут к публичным заявлениям по китайским банкам.

Ожидается, что основная критика будет сосредоточена на небольших финансовых учреждениях, которые Россия начала активно привлекать, ведь крупнейшие китайские банки из-за страха санкций избегают российских связей.

Заместитель советника по национальной безопасности США Дейлип Сингх указывает, что Китай все больше вовлечен в помощь России в военной сфере.

"Наша обеспокоенность состоит в том, что Китай все больше становится фабрикой российской военной машины. Вы можете назвать это арсеналом автократии, если учесть, что военные амбиции России, очевидно, угрожают существованию Украины, но все больше европейской безопасности, НАТО и трансатлантической безопасности", – сказал Сингх.

Лидеры стран Большой семерки, вероятно, сделают жесткое предупреждение китайским банкам, однако не будут принимать карательные меры сразу, среди которых обсуждают исключение из системы SWIFT или прекращение доступа к доллару.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский ответил, готова ли Украина принять участие в мирной конференции, которую хочет организовать Китай.

Также "Комментарии" писали о реакции США на отказ Китая от участия на Саммите мира.