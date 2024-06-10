G7 готовит жесткое предупреждение: в какой сфере обнаружили связь Китая и России

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Лидеры стран Большой семерки (G7) встретятся на саммите 13-15 июня в Италии, который организовала Джорджи Мелони. Ожидается, что на нем они сосредоточат внимание на росте отношений Китая и России и отправят критическое предупреждение китайским банкам.
Лидеры стран G7. Фото из открытых источников
Как сообщает информационное агентство Reuters, лидеры G7 планируют обсудить угрозы усиления китайско-российской торговли, которую Кремль использует для войны в Украине. Разговоры на саммите Большой семерки в Италии приведут к публичным заявлениям по китайским банкам.
Ожидается, что основная критика будет сосредоточена на небольших финансовых учреждениях, которые Россия начала активно привлекать, ведь крупнейшие китайские банки из-за страха санкций избегают российских связей.
Заместитель советника по национальной безопасности США Дейлип Сингх указывает, что Китай все больше вовлечен в помощь России в военной сфере.
Лидеры стран Большой семерки, вероятно, сделают жесткое предупреждение китайским банкам, однако не будут принимать карательные меры сразу, среди которых обсуждают исключение из системы SWIFT или прекращение доступа к доллару.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский ответил, готова ли Украина принять участие в мирной конференции, которую хочет организовать Китай.
Также "Комментарии" писали о реакции США на отказ Китая от участия на Саммите мира.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!