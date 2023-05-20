Каких решений ожидать по итогам саммита G7 – что они будут означать для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл Японию, чтобы лично присоединиться к саммиту G7, стартовавшему 19 мая. Ожидается, что он, среди прочего, встретится с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить тренировку украинских военных на истребителях F-16, на которую президент США, наконец, дал добро. Что может измениться после этого саммита? О чем говорят уже сделанные заявления и принятые решения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Саммит G7. Фото: из открытых источников

Главными результатами саммита станет решение по санкциям относительно российских алмазов и политическое формирование авиационной коалиции

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков поделился таким мнением:

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"Украина, как и ожидалось, стала ключевой темой саммита Группы Семи. Начальное заявление лидеров четко обозначило приоритет в поддержке Украины. По моему мнению, главными результатами саммита станет решение по санкциям относительно российских алмазов и политическое формирование авиационной коалиции. Ожидаю, что эти две темы будут ключевыми и на встрече Зеленского с Байденом".

По словам эксперта, истребители четвертого поколения нужны для победы на военном фронте, а санкции против российской алмазной промышленности ослабят шатающуюся экономику страны-агрессора.

"Для ограничения алмазной промышленности можно остановить признание законными российских сертификатов кимберлийского процесса (схема сертификации процесса Кимберли, названа так в честь "алмазной столицы ЮАР" Кимберли, где проходили встречи подготовки данного решения; это схема для предотвращения поступления на рынок так называемых кровавых алмазов – алмазов, добываемых незаконно и идущих на финансирование закупки оружия для повстанческих группировок в Западной Африке и их союзников, воюющих против законных правительств – прим. ред.). Это сделает российские алмазы непригодными к законной торговле и уменьшит доходы россиян на миллиарды долларов", – поясняет Сергей Быков.

Политически вопрос о предоставлении нам F-16 – решен

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун уверен, что прибытие президента Украины на саммит "Большой семерки" доказывает – наша страна становится еще более субъектной на международной арене.

"Если на такие мероприятия приглашают лидера Украины, а не представителей других стран, которые могли бы быть более перспективными в плане экономического или политического сотрудничества, это о многом говорит. Хочет этого кто-то или нет, но мы становимся глобальным игроком. Что неудивительно, учитывая, что именно Украина, хоть и с помощью западных вооружений, уничтожает сейчас одну из наибольших армий мира и одну из наибольших угроз демократии в целом. Учитывая такой наш отпор российской агрессии, мы по умолчанию становимся мощным игроком на международной арене, – акцентирует политолог. – Так что символизм тут есть. Как и то, что саммит проходит в Хиросиме, на месте ядерной трагедии".

Что касается сути переговоров, речь точно пойдет об уже созревшем решении касательно передачи Украине истребителей F-16, считает эксперт.

"Вчерашнее заявление Байдена о разрешении на обучение украинских пилотов управлять этими самолетами, указывает на то, что политически вопрос о предоставлении нам этих современных истребителей – решен. Нет сомнений в том, что ВСУ вскоре будут летать именно на F-16. Замечательно, что украинская дипломатия не сменила фокус (на те же шведские Gripen или британские Typhoon), продожая оказывать давление на наших зарубежных партнеров касательно F-16, пока не добилась данного решения. Мало того, что этот американский истребитель – один из лучших в своем роде, он еще и состоит на вооружение во многих странах. То есть, его легче будет передавать Украине", – поясняет Максим Джигун.

К тому же, продолжает он, страны, у которых эта модель состоит на вооружении, смогут помогать и с обучением наших пилотов и техников, и с ремонтом и обслуживанием данных истребителей.

восхищаясь целеустремленностью и быстрообучаемостью украинцев. Всё это обнадеживает. Есть высокая вероятность, что данные истребители начнут охранять украинское небо уже в этом году, приближая конец войны нашей победой". "Очень верное и давно ожидаемое решение. Которое нужно как можно быстрее реализовывать. Именно об этом, – уверен политолог, – пойдет речь во время встреч Зеленского с Байденом и другими лидерами. Подготовка пилотов, скорее всего, займет не 16-18 месяцев, а 4, как уже заявили в Пентагоне

Уже можно говорить о формировании поствоенного будущего

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос рассуждает следующим образом:

"Конечно, самолеты для Украины – первое, что стоит на повестке дня. Очевидно, что эта формирующаяся коалиция станет отдельной темой для разговора между Байденом и Зеленским".

По мнению эксперта, важным было уже высказанное подтверждение готовности всех членов "Большой семерики" совместно действовать против российской агрессии, помогать Украине столько, сколько потребуется.

"Интересно и то, что индийский премьер также прибыл в Японию. Если состоятся его встречи с украинским президентом, если удастся донести до Индии, активно торгующей последний год с РФ, пагубность таких процессов, это станет важным элементом не только продвижения украинских интересов, но выстраивания новой системы безопасности, – считает Игорь Семиволос. – Уже можно говорить о формировании поствоенного будущего. И этот саммит, встречи, которые там прошли и еще будут, в том числе – об этом".

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