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На Западе опасаются реакции Кремля на конфискацию российских активов. Ожидают иски и кибератаки

На Западе продолжаются дискуссии о возможности конфискации российских активов, и чем больше политики думают над этим вопросом, тем больше опасаются, пишет Politico, сообщает портал «Комментарии»

сегодня, 12:20
Автор:
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Ткачик Олеся
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В странах Большой семерки и Европейского Союза ищут легальные пути для того, чтобы использовать замороженные российские активы на сумму 200 млрд евро для помощи Украине.

На Западе опасаются реакции Кремля на конфискацию российских активов. Ожидают иски и кибератаки

РФ может предпринять ряд шагов в ответ

Пока чиновники изучают предложение использовать замороженные российские активы как залог для банковских кредитов, которые могут профинансировать восстановление Украины. Предполагается, что эти средства должны быть конфискованы в случае отказа России выплачивать Украине репарации после войны.

Вместе с тем, по информации СМИ, европейские чиновники опасаются, что на такие действия РФ ответит симметрично, а именно: заморозит и конфискует находящиеся в стране-агрессоре европейские активы. Кроме того, есть предостережение, что действия по конфискации имущества могут усугубить репутацию еврозоны и уменьшение ее привлекательности для инвесторов.

"Мы входим в неизведанные воды. Любой был бы озабочен потенциальными последствиями конфискации активов",
– сказал дипломат ЕС.

Также в Европе ожидают, что после решения направить российские активы в помощь Украине Москва завалит суды апелляциями против Euroclear – бельгийского финансового депозитария, где хранится подавляющее большинство российских резервов в Европе. Сейчас РФ уже подала 94 таких иска.

Кроме того, в ЕС боятся и кибератак как ответ РФ на передачу ее активов Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер МИД России Мария Захарова называет "экономической эскалацией" и "бандитизмом" процедуру обсуждения странами ЕС возможной конфискации российских активов для помощи Украине.

Вместе с тем портал "Комментарии" сообщал, что политтехнолог Алексей Голобуцкий считает, что российские активы в любом случае будут использованы для помощи Украине.




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Источник: https://www.politico.eu/
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