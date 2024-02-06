На Западе опасаются реакции Кремля на конфискацию российских активов. Ожидают иски и кибератаки

В странах Большой семерки и Европейского Союза ищут легальные пути для того, чтобы использовать замороженные российские активы на сумму 200 млрд евро для помощи Украине.

РФ может предпринять ряд шагов в ответ

Пока чиновники изучают предложение использовать замороженные российские активы как залог для банковских кредитов, которые могут профинансировать восстановление Украины. Предполагается, что эти средства должны быть конфискованы в случае отказа России выплачивать Украине репарации после войны.

Вместе с тем, по информации СМИ, европейские чиновники опасаются, что на такие действия РФ ответит симметрично, а именно: заморозит и конфискует находящиеся в стране-агрессоре европейские активы. Кроме того, есть предостережение, что действия по конфискации имущества могут усугубить репутацию еврозоны и уменьшение ее привлекательности для инвесторов.

"Мы входим в неизведанные воды. Любой был бы озабочен потенциальными последствиями конфискации активов",

– сказал дипломат ЕС.

Также в Европе ожидают, что после решения направить российские активы в помощь Украине Москва завалит суды апелляциями против Euroclear – бельгийского финансового депозитария, где хранится подавляющее большинство российских резервов в Европе. Сейчас РФ уже подала 94 таких иска.

Кроме того, в ЕС боятся и кибератак как ответ РФ на передачу ее активов Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер МИД России Мария Захарова называет "экономической эскалацией" и "бандитизмом" процедуру обсуждения странами ЕС возможной конфискации российских активов для помощи Украине.

Вместе с тем портал "Комментарии" сообщал, что политтехнолог Алексей Голобуцкий считает, что российские активы в любом случае будут использованы для помощи Украине.