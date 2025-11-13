logo

Переговоры между Украиной и Россией: страны G7 сделали громкое заявление
Переговоры между Украиной и Россией: страны G7 сделали громкое заявление

Текущая линия фронта рассматривается странами G7 как отправная точка для будущих переговоров между Киевом и Москвой

13 ноября 2025, 07:14
Автор:
Кравцев Сергей

Страны Большой семерки и ЕС акцентировали на необходимости использовать текущую линию фронта, как основу для переговоров между Россией и Украиной, и подтвердили полную поддержку Украины в защите ее территориальной целостности. Об этом говорится в публикации Министерства международных дел Канады.

Переговоры между Украиной и Россией: страны G7 сделали громкое заявление

Большая семерка. Фото: из открытых источников

Отмечается, что 11-12 ноября 2025 года в регионе Ниагара, Онтарио, под председательством Канады прошла встреча министров иностранных дел стран G7: Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также Высокого представителя ЕС.

В мероприятии приняли участие министры иностранных дел Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Мексики, Республики Корея, Южной Африки и Украины для обсуждения вопросов морской безопасности, стратегических ресурсов, экономической устойчивости и энергетической безопасности.

Участники сделали ряд заявлений, часть которых касалась Украины.

Министры G7 подтвердили полную приверженность территориальной целостности и независимости Украины.

В заявлении подчеркнуто, что международные границы не должны изменяться силой, а немедленное прекращение огня является ключевым условием для стабилизации региона.

Текущая линия фронта рассматривается как отправная точка для будущих переговоров между Киевом и Москвой.

В то же время страны G7 усиливают экономические санкции против России и изучают меры воздействия на государства и организации, которые способствуют финансированию ее военных действий.

В заявлении осуждается военная помощь России со стороны КНДР и Ирана, а также поставки оружия и компонентов двойного назначения из Китая, что способствовало эскалации войны.

Министры обсудили возможности скоординированного использования замороженных российских суверенных активов для поддержки Украины.

Также подчеркнута важность защиты энергетической инфраструктуры страны после недавних атак России, что критично для обеспечения стабильности и безопасности украинской экономики.

Читайте также на портале "Комментарии" - Трамп признал провал попыток завершить войну между Россией и Украиной.




Источник: https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2025/11/joint-statement-of-g7-foreign-ministers-meeting-in-the-niagara-region.html
