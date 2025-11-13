Переговори між Україною та Росією: країни G7 зробили гучну заяву

Країни Великої сімки та ЄС наголосили на необхідності використовувати поточну лінію фронту як основу для переговорів між Росією та Україною та підтвердили повну підтримку України у захисті її територіальної цілісності. Про це йдеться у публікації Міністерства міжнародних справ Канади.

Велика сімка. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що 11-12 листопада 2025 року в регіоні Ніагара, Онтаріо під головуванням Канади відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн G7: Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії та США, а також Високого представника ЄС.

У заході взяли участь міністри закордонних справ Бразилії, Індії, Саудівської Аравії, Мексики, Республіки Корея, Південної Африки та України для обговорення питань морської безпеки, стратегічних ресурсів, економічної стійкості та енергетичної безпеки.

Учасники зробили низку заяв, частина яких стосувалася України.

Міністри G7 підтвердили повну відданість територіальній цілісності та незалежності України.

У заяві наголошено, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою, а негайне припинення вогню є ключовою умовою для стабілізації регіону.

Поточна лінія фронту розглядається як відправна точка для майбутніх переговорів між Києвом та Москвою.

Водночас країни G7 посилюють економічні санкції проти Росії та вивчають заходи впливу на держави та організації, які сприяють фінансуванню її військових дій.

У заяві засуджується військова допомога Росії з боку КНДР та Ірану, а також постачання зброї та компонентів подвійного призначення з Китаю, що сприяло ескалації війни.

Міністри обговорили можливість скоординованого використання заморожених російських суверенних активів для підтримки України.

Також наголошено на важливості захисту енергетичної інфраструктури країни після недавніх атак Росії, що критично для забезпечення стабільності та безпеки української економіки.

