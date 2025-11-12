Трамп признал провал попыток завершить войну между Россией и Украиной

В Белом доме признали провал попыток завершить войну между Россией и Украиной. Усилия официального Вашингтона склонить стороны к компромиссу зашли в тупик из-за амбиций Кремля и отказа Киева добровольно уходить с территорий, которые сегодня не контролирует Москва. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "The Atlantic".

В материале говорится, что президент США Дональд Трамп выразил разочарование тем, что его усилия по завершению войны между Россией и Украиной не увенчались успехом.

В публикации отмечается, что Белый дом предпринимал попытки давления как на Киев, так и на Москву, однако результата это не принесло.

Журналисты пишут, что глава Белого дома изначально недооценил Владимира Путина и даже не догадывался, почему он готов идти до конца в этой войне. Российский диктатор, как отмечает издание, был одержим идеей уничтожения украинской независимости и не рассматривал компромиссов, предполагающих сохранение суверенитета Украины.

Трамп, по информации источников, считал, что войну можно прекратить, достигнув выгодной сделки для всех сторон, которая признала бы территориальные захваты России и обеспечило ей экономические выгоды.

Однако, как показали последующие события, российская сторона не намерена ограничиваться частичными решениями.

"Недавно президент Трамп попытался изменить динамику: он сказал Путину, что может предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, и попытался убедить Владимира Зеленского, чтобы тот уступил территорию, но обе попытки оказались безуспешными", — говорится в материале.

По данным неназванных представителей администрации, урегулирование войны между Россией и Украиной могло бы быть возможным, если бы стороны проявили благоразумие. Однако, как подчеркивают авторы публикации, ситуация остается крайне сложной.

