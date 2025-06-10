Первая не устояла: какая страна из "Большой семерки" бросилась закупать российскую нефть

Поставки российской нефти подпрыгнули на фоне наращивания объемов из портов Балтики и Арктики. Япония, которая входит в "Большую семерку", приняла первый груз за более чем два года, что указывает на готовность покупателей возобновить сделки с россиянами. Об этом говорится в материале "Bloomberg".

Российская нефть. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, японская нефтеперерабатывающая компания Taiyo Oil Co. приняла партию российской нефти на танкере, который находится в черном списке как Министерства финансов США, так и Европейского союза. Voyager покинул остров Сахалин в конце мая, везя примерно 600 000 баррелей нефти марки Sakhalin Blend.

Япония имеет право на покупку нефти, и правительство США сообщило правительству страны, что оно может использовать для доставки судна, внесенные в санкционный список. По словам представителя Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, ЕС не вводит вторичные санкции в отношении стран, не входящих в блок, а это означает, что Токио может использовать такие танкеры без последствий.

Валовая стоимость экспорта России увеличилась приблизительно на 320 млн долларов, или 30%, до 1,42 млрд долларов за неделю, что является максимумом почти за три месяца. Рост потоков обусловлен более высокими средними ценами.

Экспортные цены на российскую нефть марки Urals из Балтики выросли примерно на 2,50 доллара за баррель до 53,80 доллара в среднем, а цены на грузы из Черного моря выросли на 2,70 доллара до 54,30 доллара за баррель. Цена на ключевую тихоокеанскую марку ESPO выросла примерно на 2,60 доллара до 58,9 доллара за баррель. Цены с доставкой в Индию также выросли на 2,60 доллара до 64,70 доллара за баррель.

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