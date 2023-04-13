Под прицелом бриллианты: Новые санкции не минуют и «драгоценную» отрасль РФ

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Моесеенко Валентина
Страны "Большой семерки (G7), вероятно, введут новые санкции в отношении крупных бриллиантов весом в один карат от российской алмазодобывающей компании "Алроса", на которую приходится около трети мировых поставок необработанных алмазов. Об этом сообщает индийское издание The Economic Times со ссылкой руководителей отрасли, пишут "Комментарии".
"Большая семерка" готовит новые санкции против бриллиантовой отрасли РФ
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Сразу следует отметить, что Индия является мировым центром огранки алмазов.
По словам собеседников издания страны G7, вероятно, будут введены новые санкции во время встречи 19-21 мая в Японии накануне ювелирной выставки в Лас-Вегасе, которая состоится в первую неделю июня.
"Как только санкции начнут действовать, появится неопределенность по поводу занятости в алмазодобывающем секторе Индии", — пишет издание.
По данным издания, Индия может свободно экспортировать необработанные камни из России в США и другие страны G7 при условии, что они пройдут существенную трансформацию в индийской алмазообрабатывающей и полировочной промышленности.
Напомним, "Комментарии" писали, что Всемирный банк и МВФ в Вашингтоне устраняют "слабые места" санкций против России, чтобы предотвратить способы их обхода . Тем временем ЕС работает над очередным (11-м) пакетом санкций против страны-агрессора.
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