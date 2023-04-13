Под прицелом бриллианты: Новые санкции не минуют и «драгоценную» отрасль РФ

Страны "Большой семерки (G7), вероятно, введут новые санкции в отношении крупных бриллиантов весом в один карат от российской алмазодобывающей компании "Алроса", на которую приходится около трети мировых поставок необработанных алмазов. Об этом сообщает индийское издание The Economic Times со ссылкой руководителей отрасли, пишут "Комментарии".

"Большая семерка" готовит новые санкции против бриллиантовой отрасли РФ

"Мы слышали из разных источников, что будут новые санкции, и они начнутся с больших бриллиантов", — сказал ET председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Випул Шах.

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Сразу следует отметить, что Индия является мировым центром огранки алмазов.

"Однако мы не имеем ни малейшего представления о том, в какой форме будут введены санкции. Это повлияет на занятость работников алмазной отрасли в Сурате (там работают 3 млн человек), а также в Саураштре, Амреле и Бхавнагаре", — добавил он.

По словам собеседников издания страны G7, вероятно, будут введены новые санкции во время встречи 19-21 мая в Японии накануне ювелирной выставки в Лас-Вегасе, которая состоится в первую неделю июня.

"Как только санкции начнут действовать, появится неопределенность по поводу занятости в алмазодобывающем секторе Индии", — пишет издание.

По данным издания, Индия может свободно экспортировать необработанные камни из России в США и другие страны G7 при условии, что они пройдут существенную трансформацию в индийской алмазообрабатывающей и полировочной промышленности.

"Количество лиц, занятых в огранке и полировке алмазов, намного выше по сравнению с нефтяной промышленностью. Страны G7 должны пересмотреть этот вопрос", — сказал один из собеседников.

Напомним, "Комментарии" писали, что Всемирный банк и МВФ в Вашингтоне устраняют "слабые места" санкций против России, чтобы предотвратить способы их обхода . Тем временем ЕС работает над очередным (11-м) пакетом санкций против страны-агрессора.