МВФ и Всемирный банк закроют российские «лазейки» в санкциях

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Моесеенко Валентина
В понедельник, 10 апреля, в столице Соединенных Штатов начнутся еженедельные Весенние встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка. Речь пойдет, в частности, об устранении слабых мест в ранее примененных беспрецедентных санкциях против России, чтобы предотвратить финансирование Москвой своей военной машины в Украине. Об этом изданию CNN сообщили чиновники Министерства финансов США, пишут "Комментарии".
Всемирный банк и МВФ в Вашингтоне будут устранять "слабые места" санкций против России
По их информации, лидеры мировой финансовой системы встретятся в Вашингтоне и будут работать в течение недели для обмена лучшими практиками по предотвращению любых способов России и российских компаний обойти санкции.
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Представители Минфина США заявили, что готовы поделиться результатами борьбы с обходом санкций.
Критику санкций можно было услышать и на Западе, где некоторые обозреватели говорили, что они не достигли своей цели, потому что агрессия России продолжается. Но один из архитекторов санкционного режима, бывший координатор политики санкций Государственного департамента США Дэниел Фрид, говорит, что в начале ожидания от санкций были "немного преувеличены".
Фрид, ныне ведущий эксперт Атлантического Совета, говорит, что для того, чтобы они работали, за санкциями нужно "ухаживать" – расширять, усиливать и следить за тем, чтобы от них не уклонялись. Последняя проблема возникла особенно остро в связи с индивидуальными санкциями против российских олигархов.
Согласно исследованию Национального фонда демократии (NED), которое презентовали в Вашингтоне в январе, клептократы стали более изобретательными, тем более что некоторые страны "не задают лишних вопросов". Исследователи говорят, что, например, Объединенные Арабские Эмираты и Турция привлекли особое внимание на фоне ужесточения западных санкций против России.
Напомним, "Комментарии" писали, какие страны ЕС настаивают на санкциях против атомной энергетики РФ – какие против.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что СМИ узнали, как Россия в обход санкций продает свое дизтопливо.
Читайте также на сайте "Комментарии" – что "вкусненького" для России готовит ЕС в очередном пакете санкций.
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