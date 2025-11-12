Пришло время поставить точку: с какого важного вопроса по Украине начнется встреча G7

Рубрики
Кравцев Сергей
Ключевой темой заседания министров иностранных дел "Большой семерки" (G7) в Канаде будет дальнейшая поддержка Украины. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделала глава канадского МИД Анита Ананд.
Большая семерка. Фото: из открытых источников
Ананд добавила, что после этого главы МИД G7 и приглашенные представители ряда других стран обсудят критически важные минералы, энергетическую безопасность и экономическую выносливость.
По словам канадского министра, участники заседания также поговорят о "достижении длительного мира и стабильности на Ближнем Востоке, поддержке безопасности и процветания в Индийско-Тихоокеанском регионе и реагировании на кризисы в Судане и на Гаити".
