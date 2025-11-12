Пришло время поставить точку: с какого важного вопроса по Украине начнется встреча G7

Ключевой темой заседания министров иностранных дел "Большой семерки" (G7) в Канаде будет дальнейшая поддержка Украины. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделала глава канадского МИД Анита Ананд.

Большая семерка. Фото: из открытых источников

"Мы начнем день со встречи с министром иностранных дел Украины (Андреем Сибигой – ред.), чтобы подтвердить нашу коллективную поддержку Украины на фоне российской агрессии", – отметила топ-дипломат Канады.

Ананд добавила, что после этого главы МИД G7 и приглашенные представители ряда других стран обсудят критически важные минералы, энергетическую безопасность и экономическую выносливость.

По словам канадского министра, участники заседания также поговорят о "достижении длительного мира и стабильности на Ближнем Востоке, поддержке безопасности и процветания в Индийско-Тихоокеанском регионе и реагировании на кризисы в Судане и на Гаити".

"Для надлежащего реагирования на глобальные вызовы необходимы глобальные партнерства. Проблемы, стоящие перед нами, – выходят за пределы "Группы семи" и наших границ. Именно поэтому крайне важно широкое географическое представительство за столом переговоров", – отметила министр.

