Канцлер Германии Фридрих Мерц на предстоящем саммите Европейского Союза предложит использовать замороженные на Западе российские активы для предоставления Украине кредита на 140 млрд евро. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что эти средства должны помочь Киеву финансировать оборонные нужды и удерживать экономическую стабильность.

Фридрих Мерц отметил, что Евросоюз должен действовать решительно, чтобы показать России, что поддержка Украины останется непоколебимой. Немецкий лидер впервые выступил с инициативой о беспроцентном кредите, обеспеченном активами России, еще в конце сентября.

"Мы не хотим делать это, чтобы продлить войну, а чтобы закончить ее", — заявил Фридрих Мерц, выступая в бундестаге.

Глава немецкого правительства отметил, что он был хотел обратиться к Владимиру Путину с призывом, чтобы тот уже наконец-то понял, что поддержка Украины со стороны Европы не ослабнет, а наоборот, усилится.

Фридрих Мерц подчеркнул, что использование замороженных российских активов станет мощным сигналом о решимости ЕС помочь Украине и одновременно заставит Москву почувствовать экономические последствия агрессии.

Читайте также на портале "Комментарии" — сначала многие западные страны, в частности США, Германия и Бельгия, не хотели пользоваться этими средствами, опасаясь юридических и финансовых последствий. Однако в течение последних недель позиция Европы изменилась. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Financial Times".

