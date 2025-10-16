logo

Мерц анонсировал важное решение в поддержку Украины и обратился к Путину
commentss НОВОСТИ Все новости

Мерц анонсировал важное решение в поддержку Украины и обратился к Путину

Фридрих Мерц на саммите ЕС поддержит 140 млрд евро репараций Украине за счет российских активов

16 октября 2025, 12:12
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Канцлер Германии Фридрих Мерц на предстоящем саммите Европейского Союза предложит использовать замороженные на Западе российские активы для предоставления Украине кредита на 140 млрд евро. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Мерц анонсировал важное решение в поддержку Украины и обратился к Путину

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что эти средства должны помочь Киеву финансировать оборонные нужды и удерживать экономическую стабильность.

Фридрих Мерц отметил, что Евросоюз должен действовать решительно, чтобы показать России, что поддержка Украины останется непоколебимой. Немецкий лидер впервые выступил с инициативой о беспроцентном кредите, обеспеченном активами России, еще в конце сентября.

"Мы не хотим делать это, чтобы продлить войну, а чтобы закончить ее", — заявил Фридрих Мерц, выступая в бундестаге. 

Глава немецкого правительства отметил, что он был хотел обратиться к Владимиру Путину с призывом, чтобы тот уже наконец-то понял, что поддержка Украины со стороны Европы не ослабнет, а наоборот, усилится.

Фридрих Мерц подчеркнул, что использование замороженных российских активов станет мощным сигналом о решимости ЕС помочь Украине и одновременно заставит Москву почувствовать экономические последствия агрессии.

Читайте также на портале "Комментарии" — сначала многие западные страны, в частности США, Германия и Бельгия, не хотели пользоваться этими средствами, опасаясь юридических и финансовых последствий. Однако в течение последних недель позиция Европы изменилась. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Financial Times".

Также издание "Комментарии" сообщало – переговоры о поставках от США Украине оружия заморожены: какая причина.




Источник: https://www.reuters.com/world/merz-advocate-use-frozen-russian-assets-eu-summit-2025-10-16/
