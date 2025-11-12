logo_ukra

Настав час поставити крапку: з якого важливого питання по Україні розпочнеться зустріч G7
НОВИНИ

Настав час поставити крапку: з якого важливого питання по Україні розпочнеться зустріч G7

Глава МЗС Канади підтвердила, що зустріч міністрів G7 розпочнеться з розмови про підтримку України

12 листопада 2025, 06:58
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Ключовою темою засідання міністрів закордонних справ "Великої сімки" (G7) у Канаді буде подальша підтримка України. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробила глава канадського МЗС Аніта Ананд.

Настав час поставити крапку: з якого важливого питання по Україні розпочнеться зустріч G7

Велика сімка. Фото: з відкритих джерел

"Ми розпочнемо день із зустрічі з міністром закордонних справ України (Андрієм Сибігою – ред.), щоб підтвердити нашу колективну підтримку України на тлі російської агресії", – зазначила топ-дипломат Канади.

Ананд додала, що після цього глави МЗС G7 та запрошені представники низки інших країн обговорять критично важливі мінерали, енергетичну безпеку та економічну витривалість.

За словами канадського міністра, учасники засідання також поговорять про "досягнення тривалого миру та стабільності на Близькому Сході, підтримку безпеки та процвітання в Індійсько-Тихоокеанському регіоні та реагування на кризи в Судані та на Гаїті".

"Для належного реагування на глобальні виклики необхідні глобальні партнерства. Проблеми, які стоять перед нами, – виходять за межі "Групи семи" та наших кордонів. Саме тому вкрай важливе широке географічне представництво за столом переговорів", – зазначила міністр.

Читайте також на порталі "Коментарі" — канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на саміті Європейського Союзу запропонує використовувати заморожені на Заході російські активи для надання Україні кредиту на 140 млрд євро.

Також видання "Коментарі" повідомляло – уряд Канади вирішив скасувати угоду про постачання модернізованих бронетранспортерів Україні. Про це повідомляє CBC із посиланням на заяву міністра національної оборони Девіда МакГінті.




Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4057738-zustric-ministriv-g7-pocnetsa-z-rozmovi-pro-ukrainu-glava-mzs-kanadi.html
