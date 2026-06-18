Саммит G7 перевернул игру: почему Украина вдруг получила новые козыри против Путина

Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил итоги переговоров на саммите G7, в которых он участвовал, заявив о "важных результатах для Украины". "Самое главное — мы договорились о дополнительном усилении украинского ПВО. Будут новые шаги по давлению на Россию за войну, давлению ради мира. Партнеры обеспечат поддержку нашей защиты и энергетической устойчивости", — написал он в Telegram. Каковы итоги саммита для Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Саммит G7. Фото: из открытых источников

У Украины есть на руках карты

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отметил, что без преувеличения саммит действительно оказался очень удачным для Украины, поскольку, с одной стороны, нам удалось добиться действительно конкретных практических результатов. Их частично перечислил президент в своем итоговом обращении, плюс были заявления от наших партнеров, начиная от Канады и заканчивая Великобританией, Германией, которые подписали конкретные соглашения и заявили о выделении дополнительных средств в рамках разных инициатив.

Кроме того, на этом саммите мы после большого перерыва вспомнили или вернулись к этой инициативе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), согласно которой за европейские средства закупается, например, американское оружие и, собственно, поставляется в Украину. Поэтому, исходя даже из этих моментов, а очевидно, что это не конец, будут и дальше заявления, которые будут касаться практической помощи, все получилось достаточно удачно для Украины. Но на самом деле у саммита есть другой итог. Мне кажется, он даже перекрывает эту практическую составляющую. Он связан с собственно визитом президента США Дональда Трампа и теми заявлениями, которые он сделал, плюс теми заявлениями, которые сделали европейские лидеры. Фактически Трамп возвращается в российско-украинский трек и нужно отметить, что он возвращается по крайней мере с теми вводными, которые максимально благоприятны для нашей страны", – отметил эксперт.

Он продолжает плюс еще и в том, что ситуация на фронте сейчас изменилась, и у Украины есть на руках карты, говоря на языке Трампа.

"Ну, и также в пользу нам играет то, что соглашение с Ираном, которое уже виртуально было подписано, но окончательно будет заключено только через 60 дней, после перемирия, оно вряд ли позволит Трампу считать себя каким-то великим победителем, поэтому ему нужно срочно реабилитироваться. И как раз российско-украинская война – это возможность, как бы это цинично ни звучало, но эта возможность будет выгодна для Трампа лишь тогда, когда он сможет закончить войну так, чтобы подавляющее большинство цивилизованного мира восприняло это действительно как хотя бы минимальное торжество справедливости", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Игорь Рейтерович объясняет, в любом случае, это должны быть вещи хотя бы минимально благоприятные для Украины. Это, отмечает эксперт, по его мнению – главное достижение.

"Теперь просто важно не потерять эту динамику и довести ее до какого-то логического завершения, чтобы, когда уже начнутся или возобновятся переговоры, позиция Трампа не поменялась. Но, судя по тем настроениям, которые были на саммите, тем заявлениям европейских лидеров, они собираются в дальнейшем держать эту ситуацию под контролем, ну и направлять американского президента в правильном направлении", – констатировал эксперт.

Европейцы довели до Трампа несколько важных месседжей

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Попов отметил, что новости с саммита G7 для Украины действительно преимущественно положительные. Европейцы скоординированно и плавно довели до президента США Дональда Трампа несколько важных месседжей.

"Первый месседж – с момента встречи на Аляске ситуация на поле боя изменилась, российская армия не захватила Донбасс, сейчас Украина проводит эффективные дроновые и ракетные компании. Второй – российская армия украшает отчеты, которые посылают политическому руководству РФ, поэтому есть подозрения в неадекватной оценке ситуации. Третий – всеобъемлющее перемирие по линии столкновения – это реалистичный план. Соглашения на 28 пунктов можно обсуждать затем на длительных раундах переговоров, но это будет происходить уже после прекращения боевых действий. Третий – убедить Кремль можно только из-за усиления санкций, поставки Украине достаточного количества систем ПВО и гарантии финансовой помощи", – отметил эксперт.

Игорь Попов также обратил внимание на несколько деталей во встрече G7.

По словам эксперта, на сессии о Китае обсуждалась зависимость западной индустрии от китайских редкоземельных материалов, а также "китайская избыточная промышленная мощность".

"Имеется в виду успешная программа государственного стимулирования экспорта, приведшая к успешной конкуренции ряда товарных групп с западными аналогами. По идее, эти две темы и одной из основных глобальных проблем и противоречий. Планируется возвращение Уиткофа и Кушнера в челночную дипломатию относительно украинской войны. И снова обсуждается – куда они поедут сначала? Раньше сначала Уиткоф летел в Москву, там с Дмитриевым составлял какой-то план на 28 пунктов, а затем этот план показывали Киеву. Месяц назад говорили уже об обратной модели – составить план в Киеве, а затем его везти в Москву. В итоге, пожалуй, получится гибридный вариант. Основной план составили в Эвиане, и это план Украины-Европы-США. Его теперь повезут в Кремль. Мы не будем обижаться, потому что Украина является соавтором нового плана", – отметил эксперт.

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