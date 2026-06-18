Саміт G7 перевернув гру: чому Україна раптом отримала нові козирі проти Путіна

Президент України Володимир Зеленський високо оцінив підсумки переговорів на саміті G7, у яких він брав участь, заявивши про "важливі результати для України". "Найголовніше — ми домовилися про додаткове посилення українського ППО. Будуть нові кроки щодо тиску на Росію за війну, тиску заради миру. Партнери забезпечать підтримку нашого захисту та енергетичної стійкості", — написав він у Telegram. Якими є підсумки саміту для України? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Саміт G7. Фото: з відкритих джерел

В України є на руках карти

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович зазначив, що без перебільшення саміт дійсно видався дуже вдалим для України, оскільки, з одного боку, нам вдалося досягнути справді конкретних практичних результатів. Їх частково перерахував президент в своєму підсумковому зверненні, плюс були заяви від наших партнерів, починаючи від Канади і закінчуючи Великою Британією, Німеччиною, які підписали конкретні угоди і заявили про виділення додаткових коштів в межах різних ініціатив.

"Крім того, на цьому саміті ми після великої перерви згадали або повернулися до цієї ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), згідно якої за європейські кошти закуповується, наприклад, американська зброя і, власне, постачається в Україну. Тому, вже виходячи навіть з цих моментів, а очевидно, що це не кінець, будуть і надалі заяви, які будуть стосуватися практичної допомоги, все вийшло достатньо вдало для України. Але, насправді, у саміта є інший підсумок. Мені здається, він навіть перекриває цю практичну складову. Він пов'язаний з власне візитом президента США Дональда Трампа і тими заявами, які він зробив, плюс тими заявами, які зробили європейські лідери. Фактично Трамп повертається до російсько-українського треку і треба зазначити, що він повертається принаймні з тими вводними, які є максимально сприятливими для нашої країни", – зазначив експерт.

Він продовжує, плюс ще й у тому, що ситуація на фронті зараз змінилася, і в України є на руках карти, говорячи мовою Трампа.

"Ну, і також на користь нам грає те, що угода з Іраном, яка вже віртуально була підписана, але остаточно буде укладена тільки за 60 днів, після перемир'я, вона навряд чи дасть можливість Трампу вважати себе якимось великим переможцем, тому йому треба терміново реабілітуватися. І якраз російсько-українська війна – це можливість, як би це цинічно не звучало, але ця можливість, буде вигідною для Трампа лише тоді, коли він зможе закінчити війну так, щоб переважна більшість цивілізованого світу сприйняла це дійсно, як хоча б мінімальне торжество справедливості", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Ігор Рейтерович пояснює, у будь-якому випадку це повинні бути речі хоча б мінімально сприятливі для України. Це, наголошує експерт, на його думку – головний здобуток.

"Тепер просто важливо не втратити цю динаміку і довести її до якогось логічного завершення, щоб, коли вже почнуться або відновляться перемовини, власне позиція Трампа не помінялася. Але, судячи з тих настроїв, які були на саміті, тих заяв європейських лідерів, вони збираються надалі тримати цю ситуацію під контролем, ну і спрямовувати американського президента у правильному напрямку", – констатував експерт.

Європейці довели до Трампа кілька важливих меседжів

Народний депутат Верховної Ради VIII скликання, експерт аналітичного центру “Об’єднана Україна” Ігор Попов зазначив, що новини з саміту G7 для України справді переважно позитивні. Європейці скоординовано і плавно довели до президента США Дональда Трампа кілька важливих меседжів.

"Перший меседж – з часу зустрічі на Алясці ситуація на полі бою змінилася, російська армія не захопила Донбас, зараз Україна проводить ефективні дронові і ракетні компанії. Другий – російська армія прикрашає звіти, які надсилають політичному керівництву РФ, тому є підозри в неадекватній оцінці ситуації. Третій – всеосяжне перемир’я по лінії зіткнення – це реалістичний план. Угоди на 28 пунктів можна обговорювати потім на тривалих раундах переговорів, але це відбуватиметься вже після припинення бойових дій. Третій – переконати Кремль можна лише через посилення санкцій, постачання Україні достатньої кількості систем ППО та гарантії фінансової допомоги", – зазначив експерт.

Ігор Попов звернув увагу також на декілька деталей у зустрічі G7.

За словами експерта, на сесії про Китай обговорювалася залежність західної індустрії від китайських рідкоземельних матеріалів, а також "китайська промислова надлишкова потужність".

"Мається на увазі успішна програма державного стимулювання експорту, яка привела до успішної конкуренції низки товарних груп із західними аналогами. Вірогідно, ці дві теми і однією з основних глобальних проблем і протиріч. Планується повернення Віткофа і Кушнера до човникової дипломатії щодо української війни. І знову обговорюється – куди вони поїдуть спершу? Раніше спочатку Віткоф летів у Москву, там із Дмітрієвим складав якийсь план на 28 пунктів, а потім цей план показували Києву. Місяць тому говорили вже про зворотню модель – скласти план у Києві, а потім його везти до Москви. У підсумку мабуть вийде гібридний варіант. Основний план склали у Евіані, і це план України-Європи-США. Його тепер повезуть до Кремля. Ми не будемо ображатися, бо Україна є співавтором нового плану", – зазначив експерт.

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