Трамп едет на саммит G7 после скандала с Ираном: почему союзников США ждет напряженная встреча

Президент США Дональд Трамп все же примет участие в июньском саммите лидеров G7 во Франции, несмотря на серьезные разногласия между Вашингтоном и европейскими союзниками после эскалации вокруг Ирана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителя Белого дома.

По данным издания, участие Трампа в саммите до последнего момента оставалось под вопросом. Причиной стали напряженные отношения с рядом стран "Большой семерки", которые не поддержали действия США в отношении Ирана. Речь идет прежде всего о Великобритании, Франции, Германии и Италии.

Саммит пройдет с 15 по 17 июня в французском городе Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера. Как ожидается, одной из главных тем встречи станет ситуация вокруг Ирана и последствия ближневосточного кризиса для мировой безопасности. Однако сам Трамп намерен сосредоточиться прежде всего на вопросах экономики, торговли, искусственного интеллекта и борьбы с международной преступностью.

В Белом доме подчеркнули, что участники встречи не планируют подписывать конкретные международные соглашения. Главная цель саммита – попытка выработать общий подход по ключевым мировым вопросам, который в дальнейшем может лечь в основу будущих договоренностей.

По данным Axios, атмосфера встречи может оказаться крайне напряженной. Даже если к моменту саммита ситуация вокруг Ирана частично стабилизируется, недовольство союзников действиями Вашингтона сохранится. В Европе опасаются, что жесткая политика Трампа способна спровоцировать новый виток нестабильности на Ближнем Востоке и ударить по мировой экономике.

Дополнительное внимание к саммиту привлекает и личный фактор: за день до начала встречи, 14 июня, Дональду Трампу исполнится 80 лет. Это станет первым международным саммитом G7 для американского лидера после очередного обострения отношений с европейскими партнерами.

