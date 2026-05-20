Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Это недопустимо: Вэнс жестко осадил слухи о новой сделке с Москвой
Это недопустимо: Вэнс жестко осадил слухи о новой сделке с Москвой

Вэнс ответил на идею передать России иранский уран

20 мая 2026, 09:51
Кравцев Сергей

Вице-президент США Джей Ди Вэнс публично отверг информацию о возможной передаче иранского обогащённого урана России в рамках потенциального соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Заявление прозвучало на фоне активных спекуляций вокруг переговоров по иранской ядерной программе.

Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников

Во время брифинга в Белом доме Вэнс подчеркнул, что подобный сценарий никогда не рассматривался американской стороной. По его словам, сообщения о якобы обсуждаемой передаче урана Москве не соответствуют действительности.

"Сейчас мы не планируем, чтобы Россия получила иранский обогащённый уран. Мы никогда этого не планировали", — заявил вице-президент США.

Он также дал понять, что подобная идея не вызывает энтузиазма не только у Вашингтона, но и у самого Ирана. 

По словам Вэнса, Тегеран вообще не поднимал этот вопрос во время контактов с американской стороной. Более того, американский лидер также не поддерживает подобный вариант урегулирования.

При этом Вэнс признал, что переговоры с Ираном проходят сложно и сопровождаются постоянной неопределённостью. По его словам, Вашингтону далеко не всегда понятно, чего именно добивается Тегеран.

Вице-президент отметил, что внутри Ирана существует серьёзная разобщённость между различными центрами влияния. Помимо верховного лидера, на переговорный процесс воздействуют многочисленные политические и силовые группы, что делает позицию страны непоследовательной и трудно прогнозируемой.

Несмотря на осторожный оптимизм, Вэнс отказался гарантировать достижение сделки. Он подчеркнул, что говорить о конкретных договорённостях преждевременно до момента официального подписания документа.

На фоне напряжённости вокруг ядерной программы Ирана и угрозы новой эскалации на Ближнем Востоке заявления Белого дома свидетельствуют о попытке дистанцироваться от любых сценариев, которые могли бы усилить роль России в потенциальном соглашении.

Источник: https://t.me/ClashReport/82652
