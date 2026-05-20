Трамп їде на саміт G7 після скандалу з Іраном: чому на союзників США чекає напружена зустріч

Президент США Дональд Трамп таки візьме участь у червневому саміті лідерів G7 у Франції, незважаючи на серйозні розбіжності між Вашингтоном та європейськими союзниками після ескалації навколо Ірану. Про це повідомляє Axios із посиланням на представника Білого дому.

За даними видання, участь Трампа у саміті до останнього моменту залишалася під сумнівом. Причиною стали напружені відносини з низкою країн "Великої сімки", які не підтримали дії США щодо Ірану. Йдеться насамперед про Велику Британію, Францію, Німеччину та Італію.

Саміт пройде з 15 по 17 червня у французькому місті Евіан-ле-Бен на березі Женевського озера. Очікується, що однією з головних тем зустрічі стане ситуація навколо Ірану та наслідки близькосхідної кризи для світової безпеки. Проте сам Трамп має намір зосередитися насамперед на питаннях економіки, торгівлі, штучного інтелекту та боротьби з міжнародною злочинністю.

У Білому домі наголосили, що учасники зустрічі не планують підписувати конкретні міжнародні угоди. Головна мета саміту – спроба виробити спільний підхід щодо ключових світових питань, який надалі може лягти в основу майбутніх домовленостей.

За даними Axios, атмосфера зустрічі може виявитися вкрай напруженою. Навіть якщо на момент саміту ситуація навколо Ірану частково стабілізується, невдоволення союзників діями Вашингтона збережеться. У Європі побоюються, що жорстка політика Трампа здатна спровокувати новий виток нестабільності на Близькому Сході та вдарити у світову економіку.

Додаткову увагу до саміту привертає і особистий чинник: за день до початку зустрічі, 14 червня, Дональду Трампу виповниться 80 років. Це стане першим міжнародним самітом G7 для американського лідера після чергового загострення відносин із європейськими партнерами.

