Украина больше не может ждать: к какому решению Еврокомиссар призвал G7
Украина больше не может ждать: к какому решению Еврокомиссар призвал G7

Еврокомиссар призвал G7 ускорить выделение Украине кредита в 50 млрд долларов

28 ноября 2025, 12:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис призвал G7 ускорить выплаты по кредиту Украине в размере 50 млрд долларов на фоне того, что Бельгия продолжает блокировать схему финансирования с использованием замороженных активов России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Euractiv".

Украина больше не может ждать: к какому решению Еврокомиссар призвал G7

Большая семерка. Фото: из открытых источников

Домбровскис заявил, что страны должны ускорить выплаты Украине из кредита G7, согласованного в июне прошлого года, чтобы в начале следующего года закрыть финансовую дыру.

"Мы ведем переговоры с другими международными донорами, чтобы выяснить, можно ли перенести их поддержку на начало года", — сказал еврокомиссар.

По его словам, в число доноров входят Великобритания, Канада, Япония и США.

В то же время Домбровскис считает, что этого может быть достаточно для покрытия финансовых потребностей Украины в первом квартале следующего года, хотя это "еще предстоит выяснить".

Издание отмечает, что ЕС уже выплатил свою долю кредита G7, которая составляет 18,1 млрд евро.

Однако примерно 14 млрд евро из этого пакета еще не выплачены другими странами, а именно США, Канадой, Японией и Британией. По оценкам, в первом квартале следующего года Украина столкнется с дефицитом бюджета в размере 12 млрд долларов.

Заявление Домбровскиса прозвучало на фоне того, что ЕС пытается договориться об отдельном "репарационном кредите" для Украины с использованием замороженных российских активов.

Еврокомиссия надеется найти необходимые аргументы для Бельгии, чтобы поддержать эту схему до саммита лидеров в декабре. Но эти усилия потерпели серьезную неудачу в четверг, когда премьер Барт де Вевер остро раскритиковал план в письме к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Читайте также на портале "Комментарии" — внутри ЕС начались разбирательства из-за заработка на российских активах: кого обвиняют.




Источник: https://www.euractiv.com/news/exclusive-eu-economy-chief-urges-g7-to-speed-up-50-billion-ukraine-loan/?utm_source=eac&utm_medium=twitter&utm_campaign=euractiv
