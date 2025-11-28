logo_ukra

Україна більше не може чекати: до якого рішення Єврокомісар закликав G7

Єврокомісар закликав G7 прискорити виділення Україні кредиту у 50 млрд доларів

28 листопада 2025, 12:35
Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс закликав G7 прискорити виплати кредиту Україні у розмірі 50 млрд доларів на тлі того, що Бельгія продовжує блокувати схему фінансування з використанням заморожених активів Росії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Euractiv".

Україна більше не може чекати: до якого рішення Єврокомісар закликав G7

Велика сімка. Фото: з відкритих джерел

Домбровскіс заявив, що країни мають прискорити виплати Україні з кредиту G7, узгодженого у червні минулого року, щоб на початку наступного року закрити фінансову діру.

"Ми ведемо переговори з іншими міжнародними донорами, щоб з'ясувати, чи можна перенести їхню підтримку на початок року", — сказав єврокомісар.

За його словами, донорів належать Великобританії, Канаді, Японії та США.

У той же час Домбровскіс вважає, що цього може бути достатньо для покриття фінансових потреб України у першому кварталі наступного року, хоча це "ще належить з'ясувати".

Видання зазначає, що ЄС уже виплатив свою частку кредиту G7, що становить 18,1 млрд. євро.

Проте приблизно 14 млрд євро із цього пакету ще не виплачено іншими країнами, а саме США, Канадою, Японією та Британією. За оцінками, у першому кварталі наступного року Україна зіткнеться з дефіцитом бюджету у розмірі 12 млрд. доларів.

Заява Домбровскіса прозвучала на тлі того, що ЄС намагається домовитися про окремий "репараційний кредит" для України із використанням заморожених російських активів.

Єврокомісія сподівається знайти необхідні аргументи для Бельгії, щоби підтримати цю схему до саміту лідерів у грудні. Але ці зусилля зазнали серйозної невдачі у четвер, коли прем'єр Барт де Вевер гостро розкритикував план у листі до президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Читайте також на порталі "Коментарі" – всередині ЄС почалися розгляди через заробіток на російських активах: кого звинувачують.




Джерело: https://www.euractiv.com/news/exclusive-eu-economy-chief-urges-g7-to-speed-up-50-billion-ukraine-loan/?utm_source=eac&utm_medium=twitter&utm_campaign=euractiv
