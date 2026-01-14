logo

В чем лидеры G7 будут пытаться убедить Трампа: почему это крайне важно для Украины
НОВОСТИ

В чем лидеры G7 будут пытаться убедить Трампа: почему это крайне важно для Украины

Лидеры ведущих западных стран намерены выяснить позицию президента США по защите Киева после прекращения огня

14 января 2026, 06:57
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Лидеры стран "Большой семерки" и руководство Европейского союза готовятся к ключевой встрече с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, рассчитывая получить его личную поддержку в вопросе гарантий безопасности для Украины после возможного прекращения огня. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четырех чиновников, осведомленных о подготовке переговоров.

В чем лидеры G7 будут пытаться убедить Трампа: почему это крайне важно для Украины

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным издания, во встрече планируют принять участие лидеры Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании, а также председатель Европейской комиссии. Ожидается, что к переговорам присоединятся президент Украины Владимир Зеленский и, возможно, другие лидеры так называемой "коалиции желающих".

Основной целью контактов станет согласование позиции США по будущей архитектуре безопасности для Украины. Представители G7 намерены убедить Трампа поддержать гарантии, которые могли бы предотвратить возобновление боевых действий после прекращения огня.

Как отмечают источники FT, переговоры о деталях встречи, запланированной на 21 января в рамках Всемирного экономического форума, продолжаются. Параллельно советники по национальной безопасности стран коалиции готовят отдельную встречу для обсуждения практических аспектов возможных решений.

Один из европейских чиновников подчеркнул, что без согласования с Вашингтоном реализация планов по развертыванию многонациональных сил, ранее обещанных Украине Великобританией и Францией, будет невозможна. При этом, по его словам, позиция Дональда Трампа по этому вопросу до сих пор остается неясной, что делает предстоящие переговоры в Давосе особенно важными.

Читайте также на портале "Комментарии" — имперские амбиции на грани провала: как война в Украине и провалы союзников бьют по Путину.




Источник: https://www.ft.com/content/66bf563a-3c58-4c28-a0a6-ccd480d5c763
