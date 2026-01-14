logo_ukra

Головна Новини Світ G7 У чому лідери G7 намагатимуться переконати Трампа: чому це вкрай важливо для України
commentss НОВИНИ Всі новини

У чому лідери G7 намагатимуться переконати Трампа: чому це вкрай важливо для України

Лідери провідних західних країн мають намір з'ясувати позицію президента США щодо захисту Києва після припинення вогню

14 січня 2026, 06:57
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Лідери країн "Великої сімки" та керівництво Європейського союзу готуються до ключової зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Давосі, розраховуючи отримати його особисту підтримку щодо гарантій безпеки для України після можливого припинення вогню. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на чотирьох чиновників, поінформованих про підготовку переговорів.

У чому лідери G7 намагатимуться переконати Трампа: чому це вкрай важливо для України

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, у зустрічі планують взяти участь лідери Італії, Німеччини, Франції, Канади та Великої Британії, а також голова Європейської комісії. Очікується, що до переговорів приєднаються президент України Володимир Зеленський і, можливо, інші лідери так званої коаліції охочих.

Основною метою контактів стане узгодження позиції США щодо майбутньої архітектури безпеки для України. Представники G7 мають намір переконати Трампа підтримати гарантії, які могли б запобігти поновленню бойових дій після припинення вогню.

Як зазначають джерела FT, переговори про деталі зустрічі, запланованої на 21 січня у рамках Світового економічного форуму, продовжуються. Паралельно радники національної безпеки країн коаліції готують окрему зустріч для обговорення практичних аспектів можливих рішень.

Один із європейських чиновників наголосив, що без погодження з Вашингтоном реалізація планів щодо розгортання багатонаціональних сил, раніше обіцяних Україні Великобританією та Францією, буде неможлива. При цьому, за його словами, позиція Дональда Трампа щодо цього питання досі залишається незрозумілою, що робить майбутні переговори в Давосі особливо важливими.

Читайте також на порталі "Коментарі" — імперські амбіції на межі провалу: як війна в Україні та провали союзників б'ють по Путіну.




