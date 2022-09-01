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В G7 придумали, как лишить Путина главных поступлений в российский бюджет

Предполагается, что предельные цены будут распространяться не только на нефть, но и на нефтепродукты, в том числе на мазут

сегодня, 12:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Главы МИД стран Большой семерки (G7) решительно настроены, чтобы согласовать и представить план по установлению предельных цен на нефть из РФ. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает "The Wall Street Journal".

В G7 придумали, как лишить Путина главных поступлений в российский бюджет

Большая семерка. Фото: из открытых источников

Согласование предельной цены должно состояться 2 сентября во время виртуальной встречи. Предполагается, что предельные цены будут распространяться не только на нефть, но и на нефтепродукты, в том числе на мазут, как на один из ключевых экспортных продуктов России.

План предусматривает запрет на финансирование и страхование перевозок российской нефти, если она продается выше установленного предела цен. По данным аналитического центра Bruegel, страны Большой семерки страхуют более 90% мирового судоходства.

Договоренность начнет действовать в декабре, когда вступает в силу европейское эмбарго на российскую нефть. Согласно плану, его должны смягчить – запрет ЕС на страхование нефтяных перевозок будет отменен, что позволит европейским компаниям продолжить предоставлять финансовые услуги для транспортировки и продажи российской нефти, но только по установленной цене.

Напомним, идея введения предельных цен на российскую нефть была выдвинута на саммите лидеров G7 в конце июня. Таким образом страны "большой семерки" намерены ограничить доходы Москвы от продажи нефти.

31 мая президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

По словам президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны Европейского Союза до конца текущего года.

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Источник: https://u.s.%2C%20allies%20prepare%20to%20outline%20plan%20to%20limit%20price%20of%20russian%20oil/
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