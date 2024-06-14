Зеленский назвал главный результат встречи G7

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что доволен результатами для Украины саммита Группы семи в Италии, отдельно отметив, что договоренности обеспечивают "больше ПВО". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в его заявлении, опубликованном Офисом президента.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Главный результат для нас – будет больше ПВО для наших городов. "Петриоты" – это уже фактически украинское слово. Будет и больше техники и других необходимых вещей для фронта", – заявил президент.

Он отметил, что на саммите и на полях саммита почти все встречи были "именно о том, о чем говорят наши военные, о наших потребностях и о наших возможностях сейчас, если поставки будут достаточными и своевременными", и что со всеми лидерами говорили об ускорении отправки в Украину помощи, которую они планируют предоставить.

Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что планы G7 предоставить Украине около 50 млрд долларов финансовой поддержки, привлекая замороженные российские активы, являются четким сигналом российскому диктатору Владимиру Путину.

Стоит отметить, ранее премьер-министр Италии Джорджия Мелони подтвердила достижение лидерами "Группы семи" политического соглашения о предоставлении Украине около 50 миллиардов долларов финансовой поддержки за счет замороженных российских активов. Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам заседания лидеров G7 в итальянской Апулии.

Мелони заявила, что "Группа семи" достигла "политической договоренности о предоставлении дополнительной финансовой поддержки Украине в размере около 50 миллиардов долларов до конца года через кредитный механизм, для погашения которого могут быть использованы сверхприбыли от российских активов, обездвиженные в наших юрисдикциях".



