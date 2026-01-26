Зеленского пригласят на саммит «Большой семерки»: когда состоится встреча

На протяжении французского председательства в Большой семерке тема Украины будет ключевой.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

В этом контексте запланирован ряд мероприятий. В частности, президента Владимира Зеленского пригласят на саммит G7, который состоится в июне. Об этом интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил посол Французской Республики в Украине Гаэль Весьер.

"Для Франции Украина является важнейшей темой на протяжении всего нашего председательства в G7. Мы уже решили пригласить президента Владимира Зеленского на саммит лидеров G7 и т.д. Но кроме того, мы стремимся оставаться максимально сосредоточенными именно на энергетическом секторе", — сказал Весьер.

По словам дипломата, все, что "G7 может сделать для поддержки Украины, французское председательство будет активно продвигать вперед".

"Украина будет ключевой темой нашего председательства. Абсолютно", — подчеркнул Весьер.

Саммит "Группы семи" состоится во Франции в департаменте Верхняя Савойя в городе Эвиане с 15 по 17 июня.

Как сообщал портал "Комментарии", Франция перенесла начало саммита G7 на 15 июня, чтобы он не совпадал с 80-м днем рождения президента США Дональда Трампа. Об этом западным СМИ сообщили осведомленные источники.

Официально в офисе президента Франции Эмманюэля Макрона сказали, что новое расписание является "результатом консультаций с партнерами G7". Однако по данным источников Politico, саммит изменили, чтобы он не совпадал по времени с боксерским поединком в Белом доме — бой будет по случаю празднования 80-летия Трампа.

В конце 2025 года СМИ писали, что США обсуждают возможность создания нового международного объединения Core 5, которое могло бы включать Россию и Китай и выступать альтернативой G7. Идея возникла в контексте пересмотра Стратегии нацбезопасности, однако официально ее отрицают, а Европа в теоретическом составе группы не фигурирует.