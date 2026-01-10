logo_ukra

Настільки бояться Трампа: від чого відмовилися в G7, аби не псувати президенту США ювілей
Ювілей Трампа змінив плани G7: саміт перенесли на нові дати

10 січня 2026, 09:40
Автор:
Кравцев Сергей

Франція перенесла початок саміту G7 на 15 червня, щоб він не збігався з 80-м днем народження президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє рейтингове видання "Politico" з посиланням на джерела.

Настільки бояться Трампа: від чого відмовилися в G7, аби не псувати президенту США ювілей

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Тепер захід проходитиме від 15 до 17 червня в місті Евіан-ле-Бен на березі Женевського озера. Офіційно в офісі президента Франції Емманюеля Макрона сказали, що новий розклад є "результатом консультацій з партнерами G7".

Однак за даними джерел Politico, саміт змінили, щоб він не збігався в часі з боксерськиим поєдинком у Білому домі — бій буде з нагоди святкування 80-річчя Трампа.

Варто нагадати, 11 грудня 2025 року в "Politico" повідомляли, що США обговорюють можливість створення нового міжнародного об’єднання Core 5, яке могло б включати Росію та Китай і виступати альтернативою G7. Ідея виникла в контексті перегляду Стратегії нацбезпеки, проте офіційно її заперечують, а Європа в теоретичному складі групи не фігурує.

Також видання "Коментарі" повідомляло – останні кроки Вашингтона показали: для Білого дому роль "надійного союзника" Європи більше не є пріоритетом, а місце ЄС у новому світовому порядку Дональда Трампа, на думку критиків, видається менш значущим. Проте майже за рік другого президентського терміну Трампа європейські лідери так і не провели повноцінного стратегічного обговорення зростаючої дистанції між США та їхніми колишніми партнерами. Головна причина – війна в Україні, пише Politico.

"Коментарі" повідомляли – чому Дональд Трамп зазіхає на чужі території: президент Колумбії дав відповідь.




