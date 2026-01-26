Зеленського запросять на саміт «Великої сімки»: коли відбудеться зустріч

Упродовж французького головування у "Великій сімці" тема України буде ключовою.

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

У цьому контексті заплановано низку заходів. Зокрема, президента Володимира Зеленського запросять на саміт G7, що відбудеться у червні. Про це інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив посол Французької Республіки в Україні Гаель Весьєр.

"Для Франції Україна є надзвичайно важливою темою протягом усього нашого головування в G7. Ми вже вирішили запросити президента Володимира Зеленського на саміт лідерів G7, тощо. Але крім того, ми прагнемо залишатися максимально зосередженими саме на енергетичному секторі", — сказав Весьєр.

За словами дипломата, усе, що "G7 може зробити для підтримки України, французьке головування активно просуватиме вперед".

"Так, Україна буде ключовою темою нашого головування. Абсолютно", — наголосив Весьєр.

Саміт "Групи семи" відбудеться у Франції в департаменті Верхня Савойя у місті Евіані з 15 по 17 червня.

Як повідомляв портал "Коментарі", Франція перенесла початок саміту G7 на 15 червня, щоб він не збігався з 80-м днем народження президента США Дональда Трампа. Про це західним ЗМІ повідомили обізнані джерела.

Офіційно в офісі президента Франції Емманюеля Макрона сказали, що новий розклад є "результатом консультацій з партнерами G7". Однак за даними джерел Politico, саміт змінили, щоб він не збігався в часі з боксерськиим поєдинком у Білому домі — бій буде з нагоди святкування 80-річчя Трампа.

Наприкінці 2025 року ЗМІ писали, що США обговорюють можливість створення нового міжнародного об’єднання Core 5, яке могло б включати Росію та Китай і виступати альтернативою G7. Ідея виникла в контексті перегляду Стратегії нацбезпеки, проте офіційно її заперечують, а Європа в теоретичному складі групи не фігурує.