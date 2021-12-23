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Берлин хочет переговоров с Москвой по Донбассу

Берлин предпочитает "нормандский формат", однако готов и к другим моделям для диалога с Москвой относительно ситуации вокруг Украины

сегодня, 11:25
Автор:

Кравцев Сергей
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Официальный Берлин делает главный акцент на возобновление переговоров в "Нормандском формате", где будет подыматься вопрос урегулирования конфликта на Донбассе. При этом Германия не исключает и другие форматы для переговоров. Главное, чтобы от переговорного процесса был позитивный результат. Как передает портал "Комментарии", такую позицию озвучил официальный представитель правительства Штеффен Гебештрай, пишет "DW".

Берлин хочет переговоров с Москвой по Донбассу

Бундестаг. Фото: DW

Гебештрайт отметил, что Германия, как и прежде очень сильно заинтересована в том, чтобы на востоке Украины прекратились боевые действия. Поэтому Берлин готов ко всем возможным форматам переговоров по Донбассу. При этом в Германии против того, чтобы отказываться от уже существующих площадок и форматов переговоров. 

В то же время глава МИД Германии Анналена Бербок также призвала к диалогу с Москвой. Министр отметила, что ее беспокоит, что переговоры не приносят долгожданный мир в Украину. По словам Бербок, Германия, как сторона, которая принимает участие в переговорах, как посредник, должна сделать все от себя зависящее, чтобы переговоры с Москвой были возобновлены.

Анналена Бербок высказала убеждение. Что диалог должен продолжаться даже тогда, когда ни одна из сторон не может предложить какой-то компромисс, потому что именно во время разговора и может появиться выходит из ситуации.

Читайте также на портале "Комментарии" – министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвал лидеров Евросоюза пересмотреть свое отношение к происходящему на востоке Украины и согласиться на предоставление Украине оборонительного оружия.



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Источник: https://www.dw.com/uk/nimechchyna-hotova-do-bud-iakykh-formativ-perehovoriv-z-rosiieiu-shchodo-ukrainy/a-60231781
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