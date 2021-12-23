Берлин хочет переговоров с Москвой по Донбассу

Официальный Берлин делает главный акцент на возобновление переговоров в "Нормандском формате", где будет подыматься вопрос урегулирования конфликта на Донбассе. При этом Германия не исключает и другие форматы для переговоров. Главное, чтобы от переговорного процесса был позитивный результат. Как передает портал "Комментарии", такую позицию озвучил официальный представитель правительства Штеффен Гебештрай, пишет "DW".

Бундестаг. Фото: DW

Гебештрайт отметил, что Германия, как и прежде очень сильно заинтересована в том, чтобы на востоке Украины прекратились боевые действия. Поэтому Берлин готов ко всем возможным форматам переговоров по Донбассу. При этом в Германии против того, чтобы отказываться от уже существующих площадок и форматов переговоров.

В то же время глава МИД Германии Анналена Бербок также призвала к диалогу с Москвой. Министр отметила, что ее беспокоит, что переговоры не приносят долгожданный мир в Украину. По словам Бербок, Германия, как сторона, которая принимает участие в переговорах, как посредник, должна сделать все от себя зависящее, чтобы переговоры с Москвой были возобновлены.

Анналена Бербок высказала убеждение. Что диалог должен продолжаться даже тогда, когда ни одна из сторон не может предложить какой-то компромисс, потому что именно во время разговора и может появиться выходит из ситуации.

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