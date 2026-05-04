Берлин и Вашингтон на грани: Мерц ответил Трампу на военный демарш

Канцлер Германии Фридрих Мерц признал наличие серьёзных разногласий с президентом США Дональдом Трампом, однако заявил, что это не повлияло на решение Вашингтона сократить военное присутствие в стране. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ARD.

Речь идёт о планах США вывести около 5 тысяч военнослужащих из Германии – крупнейшего американского военного плацдарма в Европе. Этот шаг вызвал резонанс в Берлине, однако Мерц подчеркнул: несмотря на политические трения, трансатлантическое партнёрство остаётся ключевым.

"Американский президент придерживается иной точки зрения, чем мы, но это не отменяет важности США как союзника", — отметил канцлер.

Он также категорически отверг предположения, что его критика политики Вашингтона на Ближнем Востоке, в частности в отношении Иран, стала причиной сокращения контингента.

Ранее Фридрих Мерц сомневался в наличии у Дональда Трампа чёткой стратегии выхода из регионального конфликта, на что американский лидер ответил жёсткой критикой, назвав канцлера "неэффективным".

По данным Reuters, сокращение военного присутствия также означает отказ от прежних планов развернуть в Германии подразделения с ракетами "Томагавк". В Берлине рассчитывали, что это усилит сдерживание России на фоне растущих угроз безопасности.

Мерц, в свою очередь, отметил, что подобные решения обсуждались ещё во время первого президентского срока Трампа. По его словам, США давно настаивают на том, чтобы Европа брала на себя больше ответственности за собственную оборону.

