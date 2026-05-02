Трамп выводит войска из Германии: появилась реакция Берлина

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Европе придется наращивать оборонительные способности на фоне сокращения присутствия США. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Reuters".

Германия. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, заявление Писториуса появилось после того, как Пентагон объявил о планах вывести из страны около 5 тысяч американских военных.

Отныне, акцентировал глава Минобороны Германии, европейцы должны сознательно подходить к вопросу собственной безопасности и брать на себя большую ответственность за то, что будет в будущем с континентом.

"Германия движется в правильном направлении", — подчеркнул министр.

Он добавил, что, в частности, страна расширяет Бундесвер, увеличивает закупки вооружения и развивает военную инфраструктуру.

В то же время Писториус подчеркнул, что присутствие войск США в Европе отвечает интересам как европейских стран, так и Вашингтона.

"Присутствие американских солдат в Европе, и особенно в Германии, отвечает нашим интересам и интересам Соединенных Штатов", — подчеркнул он.

Однако, по его словам, "можно предположить, что США и в дальнейшем будут выводить войска из Европы, включая Германию". Министр обороны отметил, что сейчас в Германии находится почти 40 тысяч американских военнослужащих.

