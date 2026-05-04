Берлін та Вашингтон на межі: Мерц відповів Трампу на військовий демарш

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц визнав наявність серйозних розбіжностей із президентом США Дональдом Трампом, проте заявив, що це не вплинуло на рішення Вашингтона скоротити військову присутність у країні. Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу ARD.

Йдеться про плани США вивести близько 5 тисяч військовослужбовців із Німеччини – найбільшого американського військового плацдарму в Європі. Цей крок викликав резонанс у Берліні, проте Мерц наголосив: незважаючи на політичні тертя, трансатлантичне партнерство залишається ключовим.

"Американський президент дотримується іншої точки зору, ніж ми, але це не скасовує важливості США як союзника", — зазначив канцлер.

Він також категорично відкинув припущення, що його критика політики Вашингтона на Близькому Сході, зокрема щодо Ірану, спричинила скорочення контингенту.

Раніше Фрідріх Мерц сумнівався, що Дональд Трамп має чітку стратегію виходу з регіонального конфлікту, на що американський лідер відповів жорсткою критикою, назвавши канцлера "неефективним".

За даними Reuters, скорочення військової присутності також означає відмову від колишніх планів розгорнути у Німеччині підрозділи із ракетами "Томагавк". У Берліні розраховували, що це посилить стримування Росії на тлі зростаючих загроз безпеці.

Мерц, у свою чергу, зазначив, що подібні рішення обговорювали ще під час першого президентського терміну Трампа. За його словами, США давно наполягають, щоб Європа брала на себе більше відповідальності за власну оборону.

