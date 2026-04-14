Берлин меняет курс: Германия поможет вернуть украинских мужчин домой

Германия планирует усилить сотрудничество с Украиной, чтобы сократить количество находящихся за рубежом украинских мужчин и стимулировать их возвращение на родину. Об этом заявил Фридрих Мерц во время встречи с Владимиром Зеленским в Берлине.

По словам Мерца, в нынешних условиях для Украины критически важно сохранять человеческий ресурс внутри страны. Речь идет не только об обороноспособности, но и о функционировании экономики и государственных институтах. Именно поэтому Берлин готов работать с Киевом над механизмами, позволяющими уменьшить масштабы выезда мужчин за границу.

Канцлер подчеркнул, что Германия поддерживает Украину не только финансово и военно, но и в вопросах, касающихся внутренней устойчивости государства. В этом контексте возвращение граждан рассматривается как один из ключевых факторов укрепления страны в условиях продолжительной войны.

В то же время, детали возможных шагов пока не раскрываются. Речь идет о чувствительной теме, затрагивающей как гуманитарные аспекты, так и правовые вопросы пребывания украинцев в странах ЕС.

Эксперты предполагают, что речь может идти о координации политики пребывания, ограничении отдельных льгот или создании стимулов для добровольного возвращения.

Заявление Фридриха Мерца уже вызвало широкую дискуссию, ведь она касается баланса между поддержкой Украины и соблюдением прав ее граждан за границей. Во всяком случае, позиция Берлина свидетельствует: вопрос человеческого ресурса становится одним из центральных в дальнейшей стратегии помощи Украине.

