Берлін змінює курс: Німеччина допоможе повернути українських чоловіків додому

Німеччина планує посилити співпрацю з Україною, щоб скоротити кількість українських чоловіків, які перебувають за кордоном, і стимулювати їх повернення на батьківщину. Про це заявив Фрідріх Мерц під час зустрічі з Володимир Зеленський у Берліні.

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

За словами Мерца, у нинішніх умовах для України критично важливо зберігати людський ресурс усередині країни. Йдеться не лише про обороноздатність, а й про функціонування економіки та державних інституцій. Саме тому Берлін готовий працювати з Києвом над механізмами, які дозволять зменшити масштаби виїзду чоловіків за кордон.

Канцлер підкреслив, що Німеччина підтримує Україну не лише фінансово та військово, а й у питаннях, які стосуються внутрішньої стійкості держави. У цьому контексті повернення громадян розглядається як один із ключових факторів зміцнення країни в умовах тривалої війни.

Водночас деталі можливих кроків поки не розкриваються. Йдеться про чутливу тему, яка зачіпає як гуманітарні аспекти, так і правові питання перебування українців у країнах ЄС.

Експерти припускають, що мова може йти про координацію політики перебування, обмеження окремих пільг або створення стимулів для добровільного повернення.

Заява Фрідріха Мерца вже викликала широку дискусію, адже вона торкається балансу між підтримкою України та дотриманням прав її громадян за кордоном. У будь-якому разі, позиція Берліна свідчить: питання людського ресурсу стає одним із центральних у подальшій стратегії допомоги Україні.

