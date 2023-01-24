Берлин непреклонен – в Минобороны Германии заявили, что ситуация по танкам не изменилась

В вопросе поставок танков Leopard 2 Украине западные лидеры уже сами запутались в своих утверждениях. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что страны, у которых на вооружении есть немецкий танки, могут готовить их к отправке в Украину, ведь Германия уже не против. И практически в тоже самое время министр обороны Германии Борис Писториус заявляет, что Берлин все еще не принял решение о передаче танков Leopard Украине. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Европейская правда".

Борис Писториус. Фото: из открытых источников

"На данный момент нет новой информации, ситуация не изменилась. Мы готовим решение, которое будет очень скоро. Как я говорил в Рамштайне, я поддерживаю партнеров, если они хотят начать обучение (Ред. – украинцев) на этих танках", – отметил глава минобороны ФРГ.

По его словам, ранее уже было дано задание начать проверку танков. Сейчас перед Бундесвером стоит задача не просто пересчитать такни, а понять, как обстоят дела с промышленностью.

Как сообщалось, Польша обратится к Германии за разрешением на отправку танков Leopard в Украину, но даже если такого согласия не будет, передаст танки в рамках "малой коалиции".

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Германия все еще тормозит решение о поставках танков – действительно ли они так нужны ВСУ.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Германии продолжают "петлять" в вопросе поставок танков в Украину. Новая версия – якобы ФРГ не получали от нашей страны заявку на поставку танков. Чего ждать от Германии в обозримом будущем? Понимает ли ее руководство, что собственноручно уничтожает имидж своего государства? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!