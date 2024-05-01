Берлин официально заявил, что готовится к войне: какой указ подписал Писториус

Глава Минобороны Германии Борис Писториус подписал "Оснабрюкский указ". Им предусмотрена реорганизация командования Бундесвером. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Spiegel".

Борис Писториус. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, документ знаменует собой "очередную веху на пути к перелому", который канцлер Олаф Шольц провозгласил после российского вторжения на Украину. Для Писториуса, занимающего свой пост всего 15 месяцев, это дорожная карта того, как радикально он хочет преобразовать Бундесвер.

Цель четко определена во введении к документу: Германия должна стать "основой сдерживания и коллективной обороны в Европе". Для этого необходимо срочно адаптировать структуру Бундесвера.

Журналисты отмечают, предыдущие годы Бундесвер был ориентирован в основном на небольшие узкоспециализированные зарубежные миссии, например, в Афганистане. Теперь же необходимо полностью сосредоточиться на национальной и союзной обороне. Цель – "обеспечить оптимальное оснащение бундесвера для чрезвычайных ситуаций, для обороны, для войны".

В Оснабрюке Писториус подчеркнул срочность вопроса – времени на реорганизацию не так много.

"Если мы хотим быть в состоянии противостоять этой угрозе, то мы должны быть в состоянии вести войну, которую нам навяжут. Способность вести войну означает не что иное, как способность вести войну так, чтобы ее не пришлось вести", – высказался министр.

Суть реформы, которая теперь закреплена в указе, заключается в упрощении ранее разрозненной системы командования. В будущем объединенное оперативное командование будет руководить всеми миссиями войск, как внутри страны, так и за рубежом.

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