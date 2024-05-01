logo

BTC/USD

59940.43

ETH/USD

2988.78

LTC/USD

79.35

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

42.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Берлин официально заявил, что готовится к войне: какой указ подписал Писториус
commentss НОВОСТИ Все новости

Берлин официально заявил, что готовится к войне: какой указ подписал Писториус

Писториус подписал указ о реформе в Бундесвере, суть которой заключается в упрощении ранее разрозненной системы командования

сегодня, 08:37
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Глава Минобороны Германии Борис Писториус подписал "Оснабрюкский указ". Им предусмотрена реорганизация командования Бундесвером. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Spiegel".

Берлин официально заявил, что готовится к войне: какой указ подписал Писториус

Борис Писториус. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, документ знаменует собой "очередную веху на пути к перелому", который канцлер Олаф Шольц провозгласил после российского вторжения на Украину. Для Писториуса, занимающего свой пост всего 15 месяцев, это дорожная карта того, как радикально он хочет преобразовать Бундесвер.

Цель четко определена во введении к документу: Германия должна стать "основой сдерживания и коллективной обороны в Европе". Для этого необходимо срочно адаптировать структуру Бундесвера.

Журналисты отмечают, предыдущие годы Бундесвер был ориентирован в основном на небольшие узкоспециализированные зарубежные миссии, например, в Афганистане. Теперь же необходимо полностью сосредоточиться на национальной и союзной обороне. Цель – "обеспечить оптимальное оснащение бундесвера для чрезвычайных ситуаций, для обороны, для войны".

В Оснабрюке Писториус подчеркнул срочность вопроса – времени на реорганизацию не так много.

"Если мы хотим быть в состоянии противостоять этой угрозе, то мы должны быть в состоянии вести войну, которую нам навяжут. Способность вести войну означает не что иное, как способность вести войну так, чтобы ее не пришлось вести", – высказался министр.

Суть реформы, которая теперь закреплена в указе, заключается в упрощении ранее разрозненной системы командования. В будущем объединенное оперативное командование будет руководить всеми миссиями войск, как внутри страны, так и за рубежом.

Читайте также на портале "Комментарии" — война будет долгой: в Германии сделали заявление о количестве оружия в РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости