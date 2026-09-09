Берлин ответил на заявление Лаврова о "начале настоящей войны" с РФ

Резкое заявление главы МИД России Сергея Лаврова о якобы начале "настоящей войны" между Россией и Германией вызвало жесткую реакцию Берлина. Министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль назвал слова российского коллеги проявлением отчаяния Москвы. Об этом сообщает Bild.

Иоганн Вадефуль. Фото: из открытых источников

Немецкий дипломат также обвинил Лаврова в распространении лжи. Поводом для очередного витка заочной перепалки стали обвинения Германии в адрес России после атаки беспилотников на аэропорт Лейпциг/Галле. Берлин считает Москву ответственной за инцидент.

По словам Вадефуля, российский министр прекрасно понимает позицию немецких властей и знает, какую реакцию в Германии вызывают подобные атаки. Поэтому резкие заявления Москвы, по его мнению, следует рассматривать не только как дипломатическую риторику, но и как попытку воздействовать на немецкое общество.

Особое внимание глава немецкого МИД обратил на то, что заявление Лаврова прозвучало в день выборов в Саксонии-Анхальт. Вадефуль предположил, что таким образом российская сторона могла стремиться усилить неопределенность и напряженность внутри Германии.

При этом Берлин, подчеркнул министр, не намерен поддаваться российским угрозам и запугиванию. По его словам, Москва использует доступные инструменты влияния, однако Германия продолжит придерживаться собственной позиции.

Словесную эскалацию со стороны Лаврова Вадефуль назвал "определенным проявлением российского отчаяния". Он также указал на ход войны против Украины как на один из факторов такого поведения Кремля.

По оценке немецкого министра, Россия не добилась тех результатов, на которые рассчитывала в начале полномасштабной войны. Вместо обещанного Москвой быстрого завершения боевые действия продолжаются уже пятый год.

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