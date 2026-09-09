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Берлін відповів на заяву Лаврова про "початок справжньої війни" з РФ

Глава МЗС Німеччини назвав слова російського міністра ознакою розпачу Москви та звинуватив Кремль у спробі залякати німецьке суспільство

9 вересня 2026, 12:40
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Кравцев Сергей

Різка заява глави МЗС Росії Сергія Лаврова про нібито початок "справжньої війни" між Росією та Німеччиною викликала жорстку реакцію Берліна. Міністр закордонних справ ФРН Йоган Вадефуль назвав слова російського колеги виявом розпачу Москви. Про це повідомляє Bild.

Берлін відповів на заяву Лаврова про "початок справжньої війни" з РФ

Йоганн Вадефуль. Фото: з відкритих джерел

Німецький дипломат також звинуватив Лаврова у поширенні брехні. Приводом для чергового витка заочної суперечки стали звинувачення Німеччини на адресу Росії після атаки безпілотників на аеропорт Лейпциг/Галле. Берлін вважає Москву відповідальною за інцидент.

За словами Вадефуля, російський міністр чудово розуміє позицію німецької влади та знає, яку реакцію в Німеччині викликають подібні атаки. Тому різкі заяви Москви, на його думку, слід розглядати не лише як дипломатичну риторику, а й спробу впливати на німецьке суспільство.

Особливу увагу глава німецького МЗС звернув на те, що заява Лаврова прозвучала у день виборів у Саксонії-Анхальт. Вадефуль припустив, що таким чином російська сторона могла прагнути посилити невизначеність та напруженість усередині Німеччини.

При цьому Берлін, наголосив міністр, не має наміру піддаватися російським загрозам та залякуванню. За його словами, Москва використовує доступні інструменти впливу, проте Німеччина продовжуватиме дотримуватися власної позиції.

Словесну ескалацію з боку Лаврова Вадефуль назвав певним проявом російського відчаю. Він також вказав на перебіг війни проти України як на один із чинників такої поведінки Кремля.

За оцінкою німецького міністра, Росія не досягла тих результатів, на які розраховувала на початку повномасштабної війни. Замість обіцяного Москвою швидкого завершення бойові дії продовжуються вже п'ятий рік.

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Джерело: https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/bild-exklusiv-wadephul-macht-ploetzlich-druck-auf-selenskyj-6aa03568181cb962d48884fb
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