Берлин озвучил свою позицию по поставке самолетов в Украину

Германия не готова изменить свою позицию. Как и раньше официальный Берлин исключает поставки боевых самолетов в Украину, но при этом не отрицает, что союзники продолжают такие переговоры. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление замглавы федерального правительства Кристине Хоффманн на брифинге.

В Берлине вновь исключили отправку самолетов в Украину. Фото: Getty Images

Кристине Хоффманн отметила, о поставках боевых истребителей Украине "речь не идет", и это якобы четкая позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца. В то же время Хоффманн не стала опровергать, что союзники продолжают переговоры о передаче Украине боевых самолетов.

Представительница федерального правительства Германии вновь отметила, что "ФРГ и НАТО не являются стороной войны, которую Россия ведет против Украины".

Стоит отметить, согласно официальным данным, у немецкой армии нет американских самолетов F-16, которые планирует получить Украина.

Напомним, ранее глава немецкого правительства Олаф Шольц, выступая в Бундестаге, исключил возможные поставки боевых самолетов в Украину.

При этом тема возможных поставок Киеву западных истребителей все активнее обсуждается в западных СМИ. А сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов и вовсе заинтриговал, выложив у себя в Facebook видео с истребителями F-16.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Белом доме дали ответ – готовы ли обсуждать с Украиной передачу истребителей F-16.





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