logo

BTC/USD

23107.43

ETH/USD

1587.80

LTC/USD

87.98

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

43.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Берлин озвучил свою позицию по поставке самолетов в Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Берлин озвучил свою позицию по поставке самолетов в Украину

Несмотря на переговоры союзников в Берлине не хотят даже обсуждать тему о передаче Украине истребителей

сегодня, 16:50
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Германия не готова изменить свою позицию. Как и раньше официальный Берлин исключает поставки боевых самолетов в Украину, но при этом не отрицает, что союзники продолжают такие переговоры. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление замглавы федерального правительства Кристине Хоффманн на брифинге.

Берлин озвучил свою позицию по поставке самолетов в Украину

В Берлине вновь исключили отправку самолетов в Украину. Фото: Getty Images

Кристине Хоффманн отметила, о поставках боевых истребителей Украине "речь не идет", и это якобы четкая позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца. В то же время Хоффманн не стала опровергать, что союзники продолжают переговоры о передаче Украине боевых самолетов.

Представительница федерального правительства Германии вновь отметила, что "ФРГ и НАТО не являются стороной войны, которую Россия ведет против Украины".

Стоит отметить, согласно официальным данным, у немецкой армии нет американских самолетов F-16, которые планирует получить Украина.

Напомним, ранее глава немецкого правительства Олаф Шольц, выступая в Бундестаге, исключил возможные поставки боевых самолетов в Украину.                                                  

При этом тема возможных поставок Киеву западных истребителей все активнее обсуждается в западных СМИ. А сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов и вовсе заинтриговал, выложив у себя в Facebook видео с истребителями F-16.

Читайте также на портале "Комментарии" — Leopard 2 пойдут в Украину: о чем говорит решение Берлина – может ли измениться ситуация на фронте.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Белом доме дали ответ – готовы ли обсуждать с Украиной передачу истребителей F-16.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

vvvv

сегодня, 18:24

Розпродаж! Норвежська Термобілизна для українських холодів (лише 690 грн.)-----> https://e.vg/ntech

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!