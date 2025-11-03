logo_ukra

BTC/USD

107197

ETH/USD

3699.24

USD/UAH

41.89

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Німеччина Берлін пропонує радикально вдарити по Росії: від чого доведеться відмовитись Німеччині
commentss НОВИНИ Всі новини

Берлін пропонує радикально вдарити по Росії: від чого доведеться відмовитись Німеччині

У Німеччині наголошують, важливо повністю припинити весь імпорт сталі з Росії

3 листопада 2025, 09:58
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Віце-канцлер Німеччини, міністр фінансів Ларс Клінгбайль закликає до посилення заходів проти Росії напередодні "сталевого саміту" у канцелярії наступного четверга.

Берлін пропонує радикально вдарити по Росії: від чого доведеться відмовитись Німеччині

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

Представник Соціал-демократичної партії Німеччини заявив, що необхідно якнайшвидше "цілком припинити весь імпорт сталі з Росії", вважає політик.

"Сталеві сляби (плити), вироблені в Росії та перероблені в ЄС, все ще звільнені від санкцій", — критикує Клінгбайль.

Сталеві сляби є сировиною для листів і смуг.                                                                                                                   

"Ви не можете пояснити жодному працівнику нашої сталеливарної промисловості, чому Європа все ще тримає ринок відкритим для Путіна", – стверджує Клінгбайль.

Читайте також на порталі "Коментарі" — підсанкційний російський нафтовий гігант "Лукойл" оголосив, що його міжнародні активи, що належать LUKOIL International GmbH, будуть продані компанії Gunvor. Як передає портал "Коментарі", про це пише Reuters із посиланням на заяву компанії.

Також видання "Коментарі" повідомляло – танкер з російською нафтою "Фурія", що прямував до Індії , різко змінив курс і зараз простоює у Балтійському морі. Це сигнал, що нові санкції США вже починають впливати на постачання російської нафти. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації "Bloomberg".                  

У матеріалі йдеться. Що танкер із російською нафтою, що прямував до Індії, просто під час маршруту змінив курс і зараз простоює у Балтійському морі.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.n-tv.de/politik/05-48-Russland-baut-Beziehungen-zu-China-angesichts-von-Sanktionen-aus--article23143824.html
Теги:

Новини

Всі новини