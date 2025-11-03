Віце-канцлер Німеччини, міністр фінансів Ларс Клінгбайль закликає до посилення заходів проти Росії напередодні "сталевого саміту" у канцелярії наступного четверга.

Представник Соціал-демократичної партії Німеччини заявив, що необхідно якнайшвидше "цілком припинити весь імпорт сталі з Росії", вважає політик.

"Сталеві сляби (плити), вироблені в Росії та перероблені в ЄС, все ще звільнені від санкцій", — критикує Клінгбайль.

Сталеві сляби є сировиною для листів і смуг.

"Ви не можете пояснити жодному працівнику нашої сталеливарної промисловості, чому Європа все ще тримає ринок відкритим для Путіна", – стверджує Клінгбайль.

