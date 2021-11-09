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Берлин призывает страны ЕС создать общий фронт на польской границе

Глава МВД Германии призвал помочь Польше

сегодня, 11:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Глава МИД Германии Хорст Зеехофер обратился к странам Европейского Союза с призывом "принять меры", чтобы помочь остановить приток мигрантов из Беларуси. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает "Европейская правда".

Берлин призывает страны ЕС создать общий фронт на польской границе

Хорст Зеехофер. Фото: vedomosti.ru

По словам Хорста Зеехофера, то, что происходит на польско-белорусской границе – это не личная проблема Польши и Германии. Это вопрос, который должен беспокоить весь Европейский Союз. Именно поэтому все государства ЕС должны объединиться в намерении помочь польскому правительству защитить границу Европейского Союза. Сейчас мало выражать обеспокоенность. Пришло время создать общий фронт.

Также главный дипломат Германии рассказал, что официальный Берлин считает верным решение Польши – соорудить постоянные заграждения на границе с Беларусью.

При этом Хорст Зеехофер обратил внимание общественности, что речь не идет о том, чтобы применять огнестрельное оружие против мигрантов, но использовать другие методы в борьбе с незаконным проникновением в ЕС. 

Представитель МВД Германии Штефан Майер также рассказал, если будет официальный запрос Варшавы, то немецкие полицейские оперативно отправятся на помощь своим польским коллегам. С этим трудностей не должно возникнуть. 

Также читайте на портале "Комментарии" — спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович высказал убеждение, что провокации на польско-белорусской границе – это продуманная наперед стратегия Кремля о том, чтобы заставить ЕС пойти на все условия Москвы. Шантаж будет продолжаться на протяжении всей зимы.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – ситуация на польской границе может заставить Варшаву пойти на применение 5 статьи НАТО.


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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/11/9/7130015/
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