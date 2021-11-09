Берлин призывает страны ЕС создать общий фронт на польской границе

Глава МИД Германии Хорст Зеехофер обратился к странам Европейского Союза с призывом "принять меры", чтобы помочь остановить приток мигрантов из Беларуси. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает "Европейская правда".

Хорст Зеехофер. Фото: vedomosti.ru

По словам Хорста Зеехофера, то, что происходит на польско-белорусской границе – это не личная проблема Польши и Германии. Это вопрос, который должен беспокоить весь Европейский Союз. Именно поэтому все государства ЕС должны объединиться в намерении помочь польскому правительству защитить границу Европейского Союза. Сейчас мало выражать обеспокоенность. Пришло время создать общий фронт.

Также главный дипломат Германии рассказал, что официальный Берлин считает верным решение Польши – соорудить постоянные заграждения на границе с Беларусью.

При этом Хорст Зеехофер обратил внимание общественности, что речь не идет о том, чтобы применять огнестрельное оружие против мигрантов, но использовать другие методы в борьбе с незаконным проникновением в ЕС.

Представитель МВД Германии Штефан Майер также рассказал, если будет официальный запрос Варшавы, то немецкие полицейские оперативно отправятся на помощь своим польским коллегам. С этим трудностей не должно возникнуть.

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Также ранее издание "Комментарии" сообщало – ситуация на польской границе может заставить Варшаву пойти на применение 5 статьи НАТО.

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