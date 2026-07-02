Берлин сделал громкое заявление: действительно ли война вступает в решающую фазу

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что российско-украинская война вступила в этап, который может определить дальнейший ход событий. Именно поэтому, по его мнению, западные союзники не должны ослаблять поддержку Киева и обязаны сохранить нынешние темпы военной помощи.

Борис Писториус. Фото: из открытых источников

В интервью немецкому изданию Spiegel глава оборонного ведомства заявил, что нынешний момент является потенциально решающим для Украины. Он подчеркнул, что сейчас одним из главных приоритетов становится финансирование украинского производства вооружений, поскольку собственная оборонная промышленность страны способна значительно увеличить выпуск необходимой техники и боеприпасов при наличии достаточных ресурсов.

Борис Писториус отметил, что дальнейшая поддержка должна быть не только политической, но и финансовой. По его словам, именно инвестиции в производство оружия позволят Украине быстрее получать необходимое вооружение и укреплять свои оборонные возможности без длительного ожидания поставок из-за рубежа.

Министр также дал понять, что Германия выступает против сокращения объемов помощи Киеву. Наоборот, нынешняя ситуация требует сохранения высокой интенсивности поддержки, поскольку любые промедления могут повлиять на развитие событий на фронте.

Заявление Писториуса прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий среди союзников о долгосрочном финансировании украинской обороны. В Берлине убеждены, что именно сейчас необходимо использовать имеющиеся возможности для укрепления обороноспособности Украины и обеспечить ее ресурсами, необходимыми для дальнейшего сопротивления российской агрессии.

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