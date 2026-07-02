Берлін зробив гучну заяву: чи справді війна входить у вирішальну фазу

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що російсько-українська війна вступила в етап, який може визначити подальший перебіг подій. Саме тому, на його думку, західні союзники не повинні послаблювати підтримку Києва та зобов'язані зберегти нинішні темпи військової допомоги.

Борис Пісторіус. Фото: з відкритих джерел

В інтерв'ю німецькому виданню Spiegel глава оборонного відомства заявив, що нинішній момент є потенційно вирішальним для України. Він наголосив, що зараз одним із головних пріоритетів стає фінансування українського виробництва озброєнь, оскільки власна оборонна промисловість країни здатна значно збільшити випуск необхідної техніки та боєприпасів за наявності достатніх ресурсів.

Борис Пісторіус зазначив, що подальша підтримка має бути не лише політичною, а й фінансовою. За його словами, саме інвестиції у виробництво зброї дозволять Україні швидше отримувати необхідне озброєння та зміцнювати свої оборонні можливості без тривалого очікування постачання з-за кордону.

Міністр також дав зрозуміти, що Німеччина виступає проти скорочення обсягів допомоги Києву. Навпаки, нинішня ситуація потребує збереження високої інтенсивності підтримки, оскільки будь-які зволікання можуть вплинути на розвиток подій на фронті.

Заява Пісторіуса прозвучала на тлі дискусій серед союзників про довгострокове фінансування української оборони. У Берліні переконані, що саме зараз необхідно використати наявні можливості для зміцнення обороноздатності України та забезпечити її ресурсами, необхідними для подальшого спротиву російській агресії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — українцям у Німеччині уріжуть виплати: кого торкнуться нові правила вже з 2026 року.



